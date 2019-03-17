Valve釋出Steam Link Anywhere功能 更多裝置能以串流遊玩Steam遊戲

先前已經開放測試的Steam Link beta版本，在build 688版號版本中加入名為Steam Link Anywhere的功能，讓使用者能將運作Steam服務裝置上的串流到多款連網裝置上遊玩使用。

分享 facebook

目前Steam Link Anywhere仍處於早期測試階段，讓使用者能將執行Steam服務裝置內容，在相同Wi-Fi連網環境下以串流方式傳送到其他連網裝置上使用，目前支援連網裝置包含PC、Android或Android TV，而iOS平台裝置則因為尚未開放使用Steam Link app，因此現階段還無法支援。

除了Valve在旗下Steam加入以Wi-Fi串流遊玩使用模式，先前NVIDIA也已經在旗下GeForce Experience加入相同功能，讓使用者可以透過其他PC、筆電、Shield或Shield TV裝置串流遊玩遊戲內容。

而Sony方面也已經在PlayStation平台加入Remote Play功能，讓使用者可以透過PlayStation Vita、Xepria手機，或是iOS裝置使用串流方式遊玩PlayStation 4平台遊戲內容。

在越來越多廠商開始重視串流應用之後，Google也計畫推出以Chrome瀏覽器運作的雲端串流遊戲服務Project Stream，而微軟方面也準備在今年下半年對外開放測試旗下雲端串流遊戲服務Project xCloud，甚至市場也曾傳出蘋果計畫打造訂閱制的遊戲串流遊玩服務，顯示在接下來5G等網路技術持續成長之際，串流應用將會成為市場主流。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》