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微軟計畫藉Xbox Live服務資源實現跨遊戲裝置、跨平台連線遊玩

2019-03-17 09:51楊又肇

在GDC 2019正式展開前，微軟除了接連預告旗下雲端串流遊戲服務Project xCloud將在下半年對外開放測試，同時釋出對應Xbox One主機使用的Wireless Display app，讓使用者能將Windows PC或Android平台上的遊戲，以Wi-Fi直接點對點連接方式於Xbox One主機上遊玩，更進一步透露接下來將讓更多遊戲可以藉由Xbox Live服務資源，分別讓Xbox、PC、網頁、PlayStation、iOS、Android，甚至Nintendo Switch平台上的遊戲可以彼此連接對戰。

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先前其實就有不少傳聞指稱微軟計畫將Xbox Live帶到Nintendo Switch在內遊戲主機平台，但從微軟稍早對外說明內容，顯然是藉由微軟去年收購的多人連線服務平台PlayFab資源，加上本身Azure雲端服務平台資源，讓遊戲開發者能透過串接PlayFab資源，進而實現橫跨Xbox、PC、網頁、PlayStation、iOS、Android與Nintendo Switch等平台的遊戲遊玩體驗，並非直接將Xbox Live服務內容帶到不同平台環境。

針對今年下半年預計對外開放測試的雲端串流遊戲服務Project xCloud，此次微軟宣布向開發者提供的PlayFab資源也能進一步對應使用，讓遊戲玩家可以在不同平台遊玩環境中，維持與其他平台玩家連線挑戰。

此外，藉由Game Stack設計工具資源，更可整合包含Windows環境、Xbox Live相關內容、Xbox Game Studios工具、mixer、havok、DirectX等API資源，以及Visual Studio、Power BI、Simplygon等工具應用項目，讓開發者在打造遊戲時可以整合更多應用資源。

而所有開發工具資源均以Azure雲端服務平台作為支撐，並且可應用於包含中國在內54個國家地區，確保不同地區玩家可以透過雲端進行線上對戰，或是共同組隊挑戰關卡。

微軟表示目前Azure服務已經由Rare、Ubisoft、Wizards of the Coast等遊戲開發者或發行商支持採用，並且作為旗下線上多人遊戲使用伺服器平台，或是用於存放玩家資料，甚至用於遊戲遊玩相關內容分析，另外也能用於抵禦外部DDoS攻擊，以及用於訓練電腦人工智慧表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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