前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

曾經擔任《刺客教條》系列作品製作人，並且在2014年離開Ubisoft，隨再次回歸EA的Jade Raymond，稍早確認將以副總裁職務身分加入Google，預期將會協助Google推動遊戲業務成長。

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Jade Raymond在2004年加入Ubisoft蒙特婁工作室，並且擔任《刺客教條》系列遊戲製作人，後續也曾負責《刺客教條 2》、《刺客教條：血緣》、《縱橫諜海：黑名單》，以及《看門狗》內作品，並且在2014年離開Ubisoft。

加入Ubisoft之前，Jade Raymond曾經加入Sony旗下擔任程式設計師，並且在後續加盟EA。而在2014年離開Ubisoft之後，Jade Raymond曾經重新加盟EA，並且協助EA建立蒙特婁工作室，但在2018年10月證實再度離開EA。

而此次加盟Google，預期同樣也會負責推動遊戲相關業務，但不確定是否會在今年GDC 2019出席，並且講解Google預計推行的Project Stream雲端串流遊戲服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》