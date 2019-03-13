實際玩／Ubisoft以《秘境逃脫：失落的金字塔》詮釋成功的多人VR遊玩體驗

雖然虛擬實境應用目前多半還是以單人體驗居多，但其實已經有越來越多內容開發者嘗試打造多人共處相同虛擬實境互動體驗，而在由Ubisoft打造的《秘境逃脫：失落的金字塔 (Escape the Lost Pyramid)》裡，則是融合二人或四人同時遊玩模式，並且必須在遊玩過程中互相幫忙，或是一同操作物件才能順利闖關的遊玩模式。

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雖然標榜以《刺客教條：起源》的古埃及世界為舞台，但《秘境逃脫：失落的金字塔》僅有以「古埃及世界為舞台」，以及透過基因記憶追溯機器「Animus」讓玩家回到過往世界體驗，並且解開謎題的元素相同，遊戲內容其實不會出現《刺客教條》系列作品般劇烈飛簷走壁，或是可以做出「信仰之躍」的動作。

實際上，為了避免使用者在遊玩過程有過度暈眩情況，因此在遊戲中的移動，基本上還是建立以手指位置進行移動傳送，而這樣設計的因素，其實也考量避免在二或四人同時遊玩過程發生碰撞，或是線路糾纏問題，基本上使用者僅需在定點操作，最多透過轉身改變遊戲中的視角方向，其餘操作基本上就是以雙手控制為主。

一開始要先決定自己扮演角色，以及可穿戴裝置物品 分享 facebook

不得不說，《秘境逃脫：失落的金字塔》發揮HTC VIVE Pro的虛擬實境影像呈現細膩度，同時也配合遊玩過程中必須與其他人互動、配合才能順利通過關卡，因此可以讓使用者更加深入體驗。同時整體遊玩節奏還算適中，跟朋友一起遊玩的話，大致在45分鐘內可以完成所有關卡，但在遊玩過程中就真的要透過溝通進行互動，例如需要其他人先按下開關才能觸發開啟其他樓梯等機構，或是必須透過射箭製造攀爬施力點。

為了避免遊戲過程面臨卡關，Ubisoft也在此款遊戲中加入提示功能，使用者只要在遊玩過程高舉雙手即可出現相關提示，甚至可以指示一同遊玩的朋友所在位置。

遊玩過程要設法從金字塔底部持續往上脫逃 分享 facebook

從《秘境逃脫：失落的金字塔》的內容表現來看，可以發現目前以HTC VIVE Pro呈現的虛擬實境影像，雖然還說不上十分完美，但其實在遊玩過程中已經可以帶來相當逼真的視覺感受，尤其在光影互動的表現張力之下，確實可以讓使用者有身歷其境的視覺感受。

但在實際操作反應來看，其實多少還是會有一些不真實感，但這部份主要還是基於虛擬實境中的手足動作與實際感知仍有差異，加上無法以自然角度呈現的手部動作，以及攀爬過程中無法真實呈現的重心垂吊感，尤其發現以單手可以在空中輕易做到水平橫移等違背物理現象動作時，多少還是會在遊玩過程產生不真實感。

其實這並非Ubisoft第一次嘗試製作多人遊玩的虛擬實境遊戲，先前以《星際爭霸戰》系列為主軸的《星際爭霸戰：艦橋VR》，以及《我是狼人VR》就成功的讓玩家可以在虛擬實境中同樂，而此次打造的《秘境逃脫：失落的金字塔》更是進一步詮釋權3D環境中的互動遊玩體驗，同時也讓玩家必須留意虛擬實境空間中的全方位視角，並且必須與其他人一同合作才能順利過關。

遊玩過程中會有不少光影反射的畫面表現 分享 facebook

遊玩過程透過溝通進行互動，將成為闖關成功關鍵 分享 facebook

目前《秘境逃脫：失落的金字塔》將在3月16日透過台北、高雄的Viveland開放遊玩，收費方式如下：

‬平日：999/2人、1899/4人

假日：1299/2人、2498/4人

線上預約網址：https://booking.vive.com‬‬

開放預約時段：

Viveland台北三創館－11:00‬‬ ‪12:00‬‬ ‪13:00‬‬ ‪18:30‬‬ ‪19:30‬‬ ‪20:30‬‬‬‬‬

Viveland高雄樂園‪‪ ‬‬－11:00 ‪12:00‬‬ ‪13:00‬‬ ‪19:00‬‬ ‪20:00‬‬ ‪21:00‬‬‬

3/16-4/28限時挑戰賽：

神之邏輯-計時挑戰賽：

4人同行，在20分鐘內完成所有關卡，立即可獲得1000元折價卷 (100元 X 10張)，使用期限至4/28止。 再送多人射擊體驗 (入侵之日，價值1000元，以入侵之日票卡贈與，使用期限至4/28止)。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》