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《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
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已經傳聞很久的《Harry Potter: Wizards Unite哈利波特：巫師聯盟》終於即將上線了！雖然遊戲官方還沒有公佈時間，但近日已經遊戲上架到Google Play讓Android玩家們可以預先註冊，不想再當麻瓜、想加入魔法世界，讓魔法出現在生活中的朋友現在快註冊吧！

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
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由於《哈利波特：巫師聯盟》的遊戲開發設計公司也是Niantic Lab，所以遊戲也會結合《Pokémon GO 精靈寶可夢GO》的特色，自然也支援 AR 擴增實境功能，而全世界都將成為魔法世界吧！

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
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《哈利波特：巫師聯盟》在Google Play上的預先註冊介紹只寫著「召喚所有巫師，魔法就在你身邊 」，至於遊戲方式目前只知道會類似《Pokémon GO 精靈寶可夢GO》採用 AR 擴增實境效果，玩家們要到處尋找寶物、收服怪獸、施展魔法，自然也有組隊功能，有助於增加力量攻擊敵人。

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
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遊戲開始時，玩家必須有一份正常工作，遊戲提供Auror正氣師、Magizoologist魔法動物學家或Professor 教職員。無論選擇什麼，都有助於塑造魔法技能。透過組隊機制，與來自不同職業的巫師一起工作，將幫助解鎖更罕見的怪物。

在官方Twitter推特也已經有新的影片，影片裡哈利波特出現在AR擴增實境，並遭受到催狂魔的襲擊，身為巫師一員的玩家拿著拔出魔杖，以護法咒擊退催狂魔，解救哈利波特，讓魔法世界恢復正常。

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite
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這遊戲特色不只是可以透過AR擴增實境在現實生活找到魔法世界的事物之外，還打破了擴增實境與遊戲的界線，在AR環境下使用Portkey港口鑰，玩家就能從擴增實境進入《哈利波特》小說裡的知名場景，進入另一個虛擬實境中。

雖然目前《哈利波特：巫師聯盟》還沒正式推出，但Android版本已經在Google Play提供預先註冊，到遊戲官網輸入生日和Email也能立即收到遊戲最新消息唷！

Android點擊這裡進行預先註冊

點擊這裡進入遊戲官網註冊

圖片及資料來源：Harry Potter: Wizards Unite

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境哈利波特AR手遊

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