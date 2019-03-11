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Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55楊又肇

Google日前確認將在美國西岸3月19日上午10點於GDC 2019期間的主題演講公布遊戲應用新消息，其中可能與日前攜手Ubisoft合作的Project Stream串流遊戲服務細節有關。而從稍早傳出消息來看，Google更可能同步宣布推出自有遊戲控制器配件，但也可能加入支援第三方廠商所製作控制器。

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從Google開始以Pixel品牌打造自有硬體裝置與配件，若配合預計推出的串流遊戲服務推出自有品牌控制器，其實也不算意外。

而從今年1月底通過的相關專利內容顯示，Google計畫推出的自有品牌控制器，外型基本上與市面常見的遊戲控制器相仿，預期也會配置十字方向鍵、類比搖桿，以及背後的扳機按鍵與主要控制按鍵，另外則可能包含可顯示包含遊戲挑戰、聊天等通知顯示功能，以及線上排名順位改變等通知。

不過，目前暫時還無法確認Google是否計畫在接下來的GDC 2019主題演講期間正式揭曉此款裝置。

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在去年與Ubisoft攜手合作的Project Stream中，Google預計讓使用者能直接透過Chrome瀏覽器以跨裝置、跨系統形式串流遊玩3A等級遊戲作品。

至於在Project Stream應用服務相關要求中，使用者只要符合年滿17歲、具備一般Google服務帳號 (企業版或教育版帳號不適用)、Ubisoft服務帳號，以及可正常運作Chrome 69之後版本瀏覽器的電腦裝置，網路傳輸速度在25Mbps以上的連網服務。

另外，Project Stream分別相容Windows、macOS X、Chrome OS與Linux運作環境，並且額外支援使用Playstation DualShock 4、Xbox One或Xbox 360控制手把 (但Chrome OS無法使用Xbox One控制手把)，只是必須透過USB有線方式連接，暫時還無法對應無線連接使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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