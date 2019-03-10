任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

由於開發環境與智慧型手機形式相近，任天堂旗下電玩主機Nintendo Switch頓時吸引不少原本在智慧型手機打造遊戲的開發者青睞，但也將手機遊戲中常見的課金現象帶進Nintendo Switch。因此，為了顧及主機與品牌形象，任天堂開始要求合作夥伴在Nintendo Switch發行遊戲內降低課金比重。

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華爾街日報報導指出，任天堂為了降低過度課金現象影響消費者對於Nintendo Switch產生不好印象，更避免影響Nintendo Switch遊戲遊玩體驗，開始要求合作夥伴降低遊戲內的課金比重。

過去在智慧型手機市場中，手機遊戲內多半會出現必須課金才能加速通關，或是可以取得特定虛寶的情況，進而吸引玩家額外付費，同時也能讓遊戲廠商、開發者獲得更高利潤，因此產生各類課金衍生問題，造成遊戲內容變質情況。

為了避免Nintendo Switch平台遊戲發生類似情況，任天堂要求合作夥伴避免在遊戲中產生過度課金現象，同時強調遊戲內容應更重視遊玩體驗。

在擁抱智慧型手機市場之後，任天堂開始與DeNA、CyberAgent在內手機遊戲廠商合作，而去年推出的《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》，便曾被玩家客訴充斥大量課金情況，甚至投入大筆資金也難以獲得罕見角色，因此後來在任天堂要求下做了修正，甚至提供大量抽卡券、代幣，讓玩家無需透過課金也能憑藉運氣獲得罕見角色。

從過去推出《超級瑪利歐酷跑》時，任天堂便表明對於課金、訂閱遊玩方式不感興趣，認為遊戲還是要回歸好玩本質才能持續吸引玩家遊玩。

而在華爾街日報後續向任天堂求證之下，任天堂也證實曾與合作夥伴討論遊戲設計方向與增進營收方式，其中更包含藉由提昇遊戲品質吸引更多玩家的設計發展方向。

不過，雖然要求合作夥伴降低遊戲內的課金比重，任天堂卻未全面禁止課金情況，依然允許合作夥伴在遊戲內提供以額外付費方式獲取角色、虛寶的遊玩模式，但主要還是希望避免影響遊戲遊玩樂趣，藉此在玩家遊玩體驗與合作夥伴營收之間取得平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》