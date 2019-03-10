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繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57楊又肇

除了Sony確定不會在今年E3 2019期間參與展出後，EA (Electronic Arts,美商藝電)稍早也確認將以自有年度活動EA Play，取代參與今年度的E3 2019展出活動。

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根據EA說明，今年將會在6月7日晚間舉辦年度活動EA Play，預計以此活動公布今年度預計推行遊戲新作，並且透過線上直播展示遊戲試玩內容，甚至由遊戲製作團隊透過線上直播方式介紹自家作品。

除了透過線上直播介紹旗下遊戲新作，EA也表示玩家們在6月8日到9日的EA Play活動期間，更能實際遊玩到新作內容，甚至近距離與遊戲製作團隊互動。

同時，EA也宣布所有玩家將能免費參與此項活動，但入場門票具體取得方式則預計會在4月間公布，而預計展示新作內容與活動細節也會一併揭曉。

由於每年在美國洛杉磯展開的E3展覽活動，本質上還是屬於付費商業展覽，並未向一般消費者開放參觀，不像東京電玩展會在最後一天開放一般民眾入場參觀，或是像台北國際電玩展規劃玩家入場日，加上目前網路等傳播方式越來越普及，公布新作方式也不一定僅局現在每年特定展覽活動，例如任天堂近幾年便成功透過線上預錄內容揭曉旗下新作。

或許考量玩家目光集中情況，Sony在很早之前就確認今年不會參與E3 2019展出活動，取而代之的是自行舉辦活動。而類似情況，其實微軟過去也曾在E3展期間額外舉辦玩家體驗活動，標榜玩家現場所體驗內容，與E3展會現場展示內容相同，讓玩家可以更快感受遊戲新作所帶來樂趣。

不過，雖然Sony表明今年並不會參與E3活動展出，但並不代表未來不會再參與任何E3展覽活動，就先前Sony全球遊戲工作室總裁Shawn Layden接受訪談時，其實仍保留未來還是會參與各類電玩相關展覽活動的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京電玩展Sony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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