Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

在PlayStation Vita正式宣告停產之後，顯然Sony將以Remote Play app對應更多遠端遙控遊玩需求，而稍早更確認推出iOS平台版本的Remote Play app，讓更多iPhone、iPad使用者也能加入遊玩。

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不過，如果要透過iOS版Remote Play app與PlayStation 4搭配遊玩的話，必須使用iPhone 7以上規格機種，或是使用第6代iPad、第2代iPad Pro，同時作業系統也必須更新至iOS 12.1以後版本，而PlayStation 4也必須更新到6.5版韌體版本才能使用。

但目前暫時僅能透過螢幕虛擬按鍵操作遊玩，無法透過藍牙等方式連接DUALSHOCK 4無線控制器，但卻可以支援連接第三方廠商所打造控制器，甚至虛擬按鍵上的「X」、「O」配置可以互換，藉此對應美版、日版遊戲不同按鍵定義。

目前Remote Play app在Android平台依然僅限Xperia品牌高階旗艦或特定機種使用，尚未開放其他品牌機種使用，而PC端則分別支援Windows或macOS平台使用，但必須搭配以有線或無線形式連接的DUALSHOCK 4無線控制器，以及充足的網路連線頻寬，如此才能順利透過Remote Play以串流方式遊玩PlayStation 4平台遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》