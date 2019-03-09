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Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

2019-03-09 09:38楊又肇

PlayStation Vita正式宣告停產之後，顯然Sony將以Remote Play app對應更多遠端遙控遊玩需求，而稍早更確認推出iOS平台版本的Remote Play app，讓更多iPhone、iPad使用者也能加入遊玩。

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不過，如果要透過iOS版Remote Play app與PlayStation 4搭配遊玩的話，必須使用iPhone 7以上規格機種，或是使用第6代iPad、第2代iPad Pro，同時作業系統也必須更新至iOS 12.1以後版本，而PlayStation 4也必須更新到6.5版韌體版本才能使用。

但目前暫時僅能透過螢幕虛擬按鍵操作遊玩，無法透過藍牙等方式連接DUALSHOCK 4無線控制器，但卻可以支援連接第三方廠商所打造控制器，甚至虛擬按鍵上的「X」、「O」配置可以互換，藉此對應美版、日版遊戲不同按鍵定義。

目前Remote Play app在Android平台依然僅限Xperia品牌高階旗艦或特定機種使用，尚未開放其他品牌機種使用，而PC端則分別支援Windows或macOS平台使用，但必須搭配以有線或無線形式連接的DUALSHOCK 4無線控制器，以及充足的網路連線頻寬，如此才能順利透過Remote Play以串流方式遊玩PlayStation 4平台遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStationSony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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