親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44楊又肇

任天堂宣布，將於4月12日推出對應Nintendo Switch使用的《任天堂實驗室 (Nintendo Labo)》系列新作，將可藉由厚紙板結合Nintendo Switch主機螢幕，讓使用者體驗虛擬實境內容，並且將以《任天堂實驗室 VR套裝 (Nintendo Labo: VR Kit)》為稱。

分享

過去其實就有不少傳聞指稱任天堂將以Nintendo Switch進軍虛擬實境遊玩應用市場，從此次揭曉的《任天堂實驗室 VR套裝》顯然印證過往傳聞。

原理類似Google過去針對智慧型手機打造的Carboard VR相似，同樣藉由厚紙板設計與近距離觀看螢幕所產生立體視覺，並且搭配Nintendo Switch體感互動遊玩。

在此次推出的《任天堂實驗室 VR套裝》中，將分別提供以「火箭砲」、「相機」、「大象」、「鳥」、「風」為主題在內的5種基礎玩法，同樣也能藉由組合創造不同玩法。

《任天堂實驗室 VR套裝》預計在今年4月12日推出，分別推出包含VR眼鏡在內的6款Toy-Con套件的標準版，建議售價為7980日圓，另外也預計推出價格僅3980日圓的輕裝版，內容包含VR眼鏡與火箭砲兩款Toy-Con，任天堂預計將會在後續公布更多玩法細節。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

火箭大象

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

2019-03-07 15:26

微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

2019-03-07 14:16

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

唯數與日本迪士尼合作 取得知名手遊代理權

2019-03-05 11:10

Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

2019-03-04 23:06

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05

還願竄紅 學者分析取材獨特等3大關鍵要素

2019-03-02 09:59

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33

《還願》扯上習近平遭陸抵制 國際媒體關注

2019-02-26 15:45

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52

《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23

習近平小熊維尼符印 「還願」中國代理商終止合作

2019-02-23 18:49

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25

恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06

Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

Razer將於2月底關閉自有線上遊戲商店服務

2019-02-19 10:48

宏碁亞太區電競總決賽菲、韓奪冠 各獲獎金2百萬

2019-02-18 20:10

宏碁Predator電競聯盟大賽登場 打造電競生態圈

2019-02-15 18:44

白金工作室完全新作、桂正和擔任角色設定 《星際鏈鎖》預計8/30登上Nintendo Switch

2019-02-15 09:09

加入中文、更多內容 《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S》以強化形式移植Switch平台

2019-02-15 09:09

《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

2019-02-15 09:08

玩家扮演教師帶領學生前往戰場 任天堂確認《聖火降魔錄 風花雪月》將於7/26上市

2019-02-15 09:03

高解析化《FF IX》登上Nintendo E-Shop 《FF IX》將於3/26跟進上架

2019-02-15 09:00

《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58

《薩爾達傳說 織夢島》將於2019年重新推出Nintendo Switch平台版本

2019-02-15 08:56

《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

2019-02-15 08:55

Sony任命Jim Ryan擔任索尼互動娛樂社長 持續推動PlayStation服務

2019-02-14 09:08

Sony說明今年不參與E3展出原因：希望以更快速度揭曉遊戲新作

2019-02-14 08:59

強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

2019-02-08 15:31
看更多

熱門文章

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

2019-03-07 20:54

Google工程師呼籲馬上更新！Chrome爆零日大漏洞

2019-03-07 19:22

AirPods 2傳充電速度變更快 0→100％只要15分鐘

2019-03-07 20:47

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57

法國開徵數位稅 全球第一槍

2019-03-08 03:05

高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

2019-03-08 08:35

沒準備好 韓5G商轉延後

2019-03-08 03:05

買也未必好用 不如拿廢紙箱變身手機專用翻拍架

2019-03-07 18:34

摺疊手機還太貴 研調：2021年滲透率才有望破1%

2019-03-07 16:40

祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

2019-03-08 08:34

Fitbit推平價穿戴新品 兒童版運動手環超Q

2019-03-07 17:33

臉書政策「髮夾彎」 將強攻私訊服務

2019-03-08 03:05

宏達電VIVE出品VR電影《董仔的人》 入選翠貝卡影展

2019-03-07 17:13

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

三星S10預購夯 通路業者：預購量較去年S9倍增

2019-03-07 18:19

富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

2019-03-08 15:44

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

《網路安全威脅報告》 揭網路罪犯牟取暴利新途徑

2019-03-07 18:19

Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

2019-03-08 15:43

蘋果證實於聖地牙哥成立辦公室 為了自有連網數據晶片做準備？

2019-03-08 15:44

華為正式向美國政府提告 直指嚴重影響品牌名譽

2019-03-08 15:43

市場傳聞計畫收購恩智浦 三星：相關報導並非事實

2019-03-08 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top