用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

任天堂宣布，將於4月12日推出對應Nintendo Switch使用的《任天堂實驗室 (Nintendo Labo)》系列新作，將可藉由厚紙板結合Nintendo Switch主機螢幕，讓使用者體驗虛擬實境內容，並且將以《任天堂實驗室 VR套裝 (Nintendo Labo: VR Kit)》為稱。

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過去其實就有不少傳聞指稱任天堂將以Nintendo Switch進軍虛擬實境遊玩應用市場，從此次揭曉的《任天堂實驗室 VR套裝》顯然印證過往傳聞。

原理類似Google過去針對智慧型手機打造的Carboard VR相似，同樣藉由厚紙板設計與近距離觀看螢幕所產生立體視覺，並且搭配Nintendo Switch體感互動遊玩。

在此次推出的《任天堂實驗室 VR套裝》中，將分別提供以「火箭砲」、「相機」、「大象」、「鳥」、「風」為主題在內的5種基礎玩法，同樣也能藉由組合創造不同玩法。

《任天堂實驗室 VR套裝》預計在今年4月12日推出，分別推出包含VR眼鏡在內的6款Toy-Con套件的標準版，建議售價為7980日圓，另外也預計推出價格僅3980日圓的輕裝版，內容包含VR眼鏡與火箭砲兩款Toy-Con，任天堂預計將會在後續公布更多玩法細節。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》