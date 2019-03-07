無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

先前已經有不少消息指稱微軟計畫推出一款無光碟設計的Xbox One主機，而相關說法更進一步指稱微軟此款新機將以Xbox One S All-Digital Edition為稱，並且最快會在今年5月推出，預購時間則預計在今年4月。

分享 facebook

在近期持續推行旗下Xbox Game Pass按月訂閱使用服務之後，Windows Central網站表示微軟計畫在今年5月推出無光碟設計的Xbox One主機，實際名稱更預期為Xbox One S All-Digital Edition，顯然將會以目前主流銷售的Xbox One S為基礎，並且藉由去除光碟機設計，讓整體售價可以額外降低100美元。

在此之前，微軟已經藉由取消Kinect 2體感攝影機同捆銷售，讓Xbox One主機額外降低100美元售價，藉此吸引更多玩家購買，若此次進一步推出無光碟設計版本，預期可以讓Xbox One主機用更親民售價銷售，同時也能推動旗下Xbox Game Pass訂閱服務，以及Xbox Live上的數位版遊戲內容下載使用比例。

另一方面，微軟也有可能進一步打造全新遊戲串流遊玩服務，其中預期借助本身Azure雲端服務平台加強串流遊玩穩定性，使得微軟日後可以藉由雲端串流應用打造全新Xbox One主機。

不過，一旦微軟成功推行無光碟遊玩體驗，或許未來將會進一步衝擊現有光碟遊戲銷售模式，甚至可能影響二手遊戲光碟交易市場運作模式，對於許多偏好短時間內遊玩遊戲內容，並且在全數內容遊玩之後轉手銷售遊戲光碟的玩家，或許也將造成影響，但對於本身就習慣以數位版遊戲遊玩的玩家，則不會帶來太大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》