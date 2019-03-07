微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

日前有不少消息指稱微軟將把旗下Xbox Game Pass訂閱服務內容帶至Nintendo Switch平台，似乎將透過讓旗下遊戲內容擴展到更多遊戲主機，藉此吸引更多遊戲玩家支持。不過，相關看法則認為微軟現階段推行此項計畫的可能性應該不高。

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就目前微軟動態，並未有跡象顯示將把旗下遊戲遊玩訂閱服務Xbox Game Pass帶到Nintendo Switch平台，即便微軟Xbox部門負責人Phil Spencer一再強調把更多遊戲遊玩體驗帶給玩家，但主要還是針對Xbox One與Windows PC平台推行，並未透露是否計畫將旗下遊戲工作室獨佔作品帶到其他遊戲主機平台。

另一方面，雖然CAPCOM已經在Nintendo Switch平台推行以串流遊玩的《惡靈古堡7》，但實際上仍然比較像是以單款遊戲合作發行，而不像微軟的Xbox Game Pass訂閱服務是以按月收費使用，依照任天堂的平台遊戲發行政策來看，應該不太可能開放微軟在Nintendo Switch平台推行此項訂閱服務。

不過，未來是否可能與任天堂進行跨平台合作，讓Nintnedo Switch可以藉由串流方式遊玩微軟遊戲工作室獨佔發行作品，甚至未來是否可能與更多遊戲主機合作，目前都還無法確認。

若微軟確定將在其他遊戲主機平台推行Xbox Game Pass訂閱服務，或許最快將會選在今年E3 2019期間揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》