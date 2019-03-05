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傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23楊又肇

去年E3宣布收購The Initiative、Playground Games、Ninja Theory、Undead Labs、Compulsion Games在內5間遊戲工作室，藉此加強旗下獨佔遊戲內容陣容，相關消息更指出微軟計畫收購打造《世紀帝國IV (Age of Empire IV)》的Relic Entertainment。

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基於強化本身Xbox One平台獨佔內容，微軟若進一步收購打造《世紀帝國IV》的Relic Entertainment，似乎並不會令人意外，畢竟取得遊戲內容發行權之後，進一步將遊戲工作團隊收購，其實將能確保未來能有更完整的內容獨佔優勢。

在此之前，位於加拿大的Relic Entertainment原本在2004年由THQ收購，但THQ後來宣告破產之後，則是轉售給SEGA，並且以子公司形式運作。除了打造《世紀帝國IV》，Relic Entertainment過去也曾打造包含《萬艦齊發》、《戰鎚40000》、《英雄連隊》系列遊戲作品，後續更協助微軟打造遊戲作品。

不過，目前並未有消息證實微軟是否計畫收購Relic Entertainment，但預期微軟接下來將會持續透過收購擴展旗下平台獨佔遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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