Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

日前透露將結束生產PlayStation Vita消息後，Sony日本方面很快地正式確認停產此項產品，結束PlayStation Vita長達8年的發展時間。

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在2011年正式推出時，PlayStation Vita恰好面臨智慧型手機大幅起飛趨勢，因此面對眾多手機遊戲的侵門踏戶攻勢，難免在更新快速、取得容易，同時也能直接在每一款手機上執行運作，即便Sony強調PlayStation Vita能以Remote Play形式搭配PlayStation 3或PlayStation 4主機遊玩，但最終仍妥協在自家Xperia系列機種提供Remote Play app服務，讓智慧型手機也能使用與PlayStation Vita相同的遙控遊玩功能。

相比任天堂持續推行的Nintendo DS系列，由於搭載觸控筆與強力遊戲陣容協助之下，任天堂在掌機市場依然發揮強項，進而吸引不少遊玩用戶，其中除了兒童、青少年等用戶，更吸引不少女性玩家、年長玩家支持。反觀PlayStation Vita遊戲內容因為內容偏向重量級遊戲作品居多，因此反而更難吸引廣大遊玩族群。

另一方面，相對較高的主機單價與卡匣價格，其實也成為PlayStation Vita難以親民化發展的原因，使得多數玩家普遍傾向使用Nintendo DS系列主機，導致加速PlayStation Vita市佔縮減。

若加上更早之前PlayStation Portable的發展時間，等於Sony在PlayStation Vita正式進入全面停產階段之後，結束在掌機市場長達15年的發展時間。

至於Sony接下來是否計畫推出PlayStation Vita後繼產品，目前似乎並沒有具體消息，但先前從Sony額外針對手機遊戲成立團隊來看，未來應該也會更專注在手機遊戲市場拓展，至於未來是否比照任天堂Nintendo Switch推出同時可對應多種遊玩需求的家用電玩主機，可能暫時還不會有具體消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》