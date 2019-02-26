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《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02聯合新聞網 綜合報導

因為《還願》的遊戲場景或是與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友...
因為《還願》的遊戲場景或是與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝）圖擷自／《爆廢公社》
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還願》承續著上款恐怖解謎遊戲《返校日》的人氣，自從2月19日發行後，獲得國內外玩家一致好評，不少遊戲實況主、youtuber都將此款遊戲當作題材拍攝影片，連當紅政治人物陳其邁高嘉瑜都身陷其中魅力，開直播玩給觀眾看。而《還願》除了別具特色的故事設定，也因其濃濃台灣1980年代房屋裝潢風格，讓許多網友疑惑，怎麼自己家與遊戲場景那麼像！

由於《還願》中的遊戲場景做得十分逼真，再加上運用許多台灣「阿嬤家」同款洗石子地板、舊式家具，不只添加一份真實感，也更讓人毛毛的、身歷其境。有一名網友在臉書《爆廢公社》中上傳兩張浴室照片，只見圖中馬桶、浴缸的位置一模一樣，就連壁磚、磁磚都有9成相似，讓該名網友欲哭無淚的表示，「我不敢洗澡了，我怕浴缸突然一堆血水跑出來…」。

因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝...
因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝）圖擷自／《Dcard
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除了這名網友家中有「《還願》同款」浴室，接連也有許多人分享自己的神還原家具，還有一名大學生在《Dcard》上PO文直指「《還願》場景根本是我家」引發話題，原因是在玩完遊戲後，才赫然發現家中的地板、冰箱竟然都一樣，讓她嚇出一身冷汗。其餘像是完全相同的木門花紋，廁所門幾乎和《還願》一模一樣，都讓許多接觸過遊戲的網友皮皮挫，回應「可怕的不是玩恐怖遊戲被嚇到，是恐怖遊戲內的場景在生活中隨處可見！」。

雖然有人覺得相同的場景、家具十分新鮮，也有人冷靜分析，台灣某個年代很流行洗石子地板，這種地板在老住宅幾乎都看的到，加上竹編木製的椅子跟玻璃飯桌，應該有不少人家的客廳都長這樣。

因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝...
因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝）圖擷自／《Dcard
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因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝...
因為《還願》的遊戲場景與家中角落雷同，令人不寒而慄。（左為遊戲場景，右為網友拍攝）圖擷自／《Dcard
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