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《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33聯合新聞網 綜合報導

《還願》遊戲中虛構的邪神「慈孤觀音」，長相陰森、手腳指甲鋒利、頭頂上有一對牛角、...
《還願》遊戲中虛構的邪神「慈孤觀音」，長相陰森、手腳指甲鋒利、頭頂上有一對牛角、眉心還有佛教的「雙魚」（圖案），手持佛、道兩教法器，讓人看直發毛。圖擷自赤燭遊戲臉書
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台灣恐怖遊戲《還願 Devotion》上市後好評如雷、創下銷售佳績，除了成功營造出讓人不寒而慄的詭異氛圍，晦暗離奇的劇情也引人入勝，遊戲中的「恭迎慈孤觀音」更掀起一波討論。日前才有網友在《噗浪》論壇中，驚爆這句話已招來「不善」的東西，引發熱議，昨日宗教人士也在臉書發文告誡，「不要和這個東西在『意念』上有所牽扯，當你和他有所牽扯之後，他會形成『言靈』」。

遊戲中虛構的邪神「慈孤觀音」被供奉在公寓內的「私壇」，造型自帶邪氣，除了長相陰森、手腳指甲鋒利、頭頂上有一對牛角、眉心還有佛教的「雙魚」（圖案），慈孤觀音手持佛、道兩教法器，讓人看了毛骨悚然。近日一名網友就在《噗浪》發文，表示「慈孤觀音」並不存在，遊戲中的台詞雖然只是流行語或一個梗，「但語言是有力量的，不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。文末原PO還補充，「已商請關老爺處理，籲請停止私神崇拜」。

對此，宗教人士羅雲昨在臉書憂心示警，不是所有的東西都要開光之後才會成為「神」，當你對一些東西有「信仰」時，就會造就、招惹他方物種，尤其是以信仰為食的夜叉等。關於遊戲中虛構的「慈孤觀音」，他更直指不要和其在「意念」上有所牽扯，否則會形成「言靈」。羅雲解釋「言靈在心理學上屬於心靈強烈暗示的一種趨勢」，一但接受了這種語言上的暗示，在淺意識中就會往那個方向發展，「當你不接受他的說法的時候，言靈就會反噬自身」。而法師釋昭慧隨後也分享該貼文以示認同，並直指「盜用菩薩聖號以招惹陰神者，宜應儆誡！」。

目前《還願》雖以軟體品質問題暫時下架，但後續話題延燒不斷。有不少網友認為慈孤觀音像確實讓人發毛、心生恐懼，卻也有人不以為意，認為「遊戲中的目的就是要人不要迷信，反而有人相信」、「遊戲本身為第一人稱3D視角，觀看者很容易產生3D暈眩、精神不濟的症狀，在這種情況下很有可能會受到遊戲內容的暗示，後續產生某些不舒服的反應」。

此外，也有專業網友分析，慈孤觀音的設計源於中國民間信仰的廁神「紫姑」，傳聞紫姑生前為妾，元宵節當天被正宮虐死於茅廁，死後的紫姑有預知能力，能占卜吉凶，而遊戲開發商赤燭選在元宵節當天上架《還願》，也被稱別出心裁。

還願
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