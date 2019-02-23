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《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23聯合新聞網 綜合報導

原po將這2句符咒內容設計成惡搞T恤圖放臉書。圖擷自臉書
原po將這2句符咒內容設計成惡搞T恤圖放臉書。圖擷自臉書
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台灣獨立製作團隊「赤燭」繼《返校》後，19日再推出恐怖遊戲《還願》，上線後創下同時最多有10萬人觀看的記錄，更引起兩岸網友討論。近日有大陸網友發現遊戲裡暗藏有「習近平」和「小熊維尼」字樣，馬上引起大陸網友砲轟，中國代理商Indievent更宣布終止與台灣製作商的合作關係。有腦筋動的快的網友立將這2句符咒內容設計成惡搞T恤圖放臉書，讓看到的網友馬上問「在哪買」，更有網友說「不顧北京反對，我們家一人一件」。

有大陸網友在《還願》遊戲場景中發現，有枚符咒上的印章用篆體字寫著「小熊維尼習近平」7字，而符咒四角還寫著「呢、嘛、叭「唭」4字，其音似「你媽八七」，此舉讓大陸網友不滿，不僅中國代理商宣布終止與赤燭團隊的合作關係，赤燭團隊也因此發文道歉。有李姓網友看到大陸網友反應後，利用這些字樣特別設計2款符咒惡搞T恤圖放上臉書，意外引起網友熱議。

根據《公視台語台》小編貼文表示，「玩家最近發現，《還願》在某個貼滿符咒的房間當中，藏了用篆體字的印章，寫著「習近平小熊維尼呢嘛叭唭」按到中國網友傷感ê情緒，上網留言欲抵制《還願》。開發商赤燭遊戲也因此道歉。

小編還說「腦筋動得快的網友著馬上設計出『習近平小熊維尼呢嘛叭唭』潮T，還分黃黑兩款。設計這個款潮T的網友表示，設計這款潮T只是因為看到道歉ê文章，一時心血來潮來設計，只是好玩不是拿來賣。」

小編文末還說「此T一出，網友看到紛紛表示想要『身上換新衫』，紛紛表示想要多買一件，而創作者表示，這得跟赤燭遊戲談授權了」，最後還詼諧的問「大家會想買一件嗎？」

許多網友看到原po的臉書貼圖後紛紛留言說「買」、「我要買啦，給我連結」、「想買！跪求販售」，更多網友也催促說「快出快出，出了我天天穿」、「買了穿去中國，或是鬼節穿上他」。

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