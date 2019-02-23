傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

雖然微軟藉由Windows與自有Xbox One平台，在遊戲市場已經佔有一定份額，但顯然在家用主機市場仍希望擴展更大遊戲發展機會。

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根據Direct Feed Games於YouTube頻道報導指稱，微軟未來或許將會藉由旗下串流遊戲服務計畫項目Project xCloud，將Xbox Game Pass服務內容帶到任天堂旗下Nintendo Switch平台，讓更多玩家可以透過Nintendo Switch遊戲主機遊玩原本在Xbox One平台發行遊戲內容。

藉由網路串流遊玩技術，微軟預期Project xCloud計畫項目將可讓旗下遊戲作品以跨平台、跨裝置形式對應可連網的手機、平板、筆電、PC，甚至競爭對手所推行的遊戲主機使用。同時藉由雲端串流遊玩技術，同時也能讓曾在Xbox One或Windows平台推行遊戲，無需透過額外編寫、調整即可在不同平台讓更多玩家遊玩，對於希望能讓更多玩家遊玩旗下遊戲作品的開發者而言，這樣的服務模式將能帶來更大發展機會。

在此之前，CAPCOM便曾在Nintendo Switch平台上以串流方式，讓玩家可以透過網路連線遊玩《惡靈古堡7 (Biohazard 7)》，因此預期也能與微軟合作Xbox Game Pass服務內容，讓更多Nintendo Switch玩家可以享受更多遊戲遊玩樂趣。

若微軟與任天堂確定達成此項合作，意味任天堂在Nintendo Switch將採取更開放態度，藉由增加更多遊戲內容與遊玩模式，吸引更多玩家加入使用，同時也有助於本身對應遊戲豐富度。而對於微軟而言，若以串流遊玩模式與任天堂建立合作，意味在遊戲市場發展布局也將採取雲端應用模式，並非僅執著在Xbox One或Windows平台推行遊戲作品，而是讓更多平台都能遊玩微軟推行遊戲內容或服務。

其實隸屬微軟的《我的世界 (Minecraft)》早已經在Nintendo Switch平台推行，更早之前則分別推出Windows、Android等平台版本，甚至也推出支援虛擬實境遊玩版本。而就Direct Feed Games報導說法，未來包含Ninja Theory、黑曜石娛樂等微軟Xbox Game Studios旗下遊戲工作室團隊也可能在Nintendo Switch平台推行遊戲作品，至於過去曾在Xbox One發行的獨立遊戲作品如《聖靈之光 (Ori and the blind forest)》，未來也有可能進駐Nintendo Switch平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》