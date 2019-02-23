親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

【重磅快評】平台只是民進黨的一塊遮羞布

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28楊又肇

雖然微軟藉由Windows與自有Xbox One平台，在遊戲市場已經佔有一定份額，但顯然在家用主機市場仍希望擴展更大遊戲發展機會。

分享

根據Direct Feed Games於YouTube頻道報導指稱，微軟未來或許將會藉由旗下串流遊戲服務計畫項目Project xCloud，將Xbox Game Pass服務內容帶到任天堂旗下Nintendo Switch平台，讓更多玩家可以透過Nintendo Switch遊戲主機遊玩原本在Xbox One平台發行遊戲內容。

藉由網路串流遊玩技術，微軟預期Project xCloud計畫項目將可讓旗下遊戲作品以跨平台、跨裝置形式對應可連網的手機、平板、筆電、PC，甚至競爭對手所推行的遊戲主機使用。同時藉由雲端串流遊玩技術，同時也能讓曾在Xbox One或Windows平台推行遊戲，無需透過額外編寫、調整即可在不同平台讓更多玩家遊玩，對於希望能讓更多玩家遊玩旗下遊戲作品的開發者而言，這樣的服務模式將能帶來更大發展機會。

在此之前，CAPCOM便曾在Nintendo Switch平台上以串流方式，讓玩家可以透過網路連線遊玩《惡靈古堡7 (Biohazard 7)》，因此預期也能與微軟合作Xbox Game Pass服務內容，讓更多Nintendo Switch玩家可以享受更多遊戲遊玩樂趣。

若微軟與任天堂確定達成此項合作，意味任天堂在Nintendo Switch將採取更開放態度，藉由增加更多遊戲內容與遊玩模式，吸引更多玩家加入使用，同時也有助於本身對應遊戲豐富度。而對於微軟而言，若以串流遊玩模式與任天堂建立合作，意味在遊戲市場發展布局也將採取雲端應用模式，並非僅執著在Xbox One或Windows平台推行遊戲作品，而是讓更多平台都能遊玩微軟推行遊戲內容或服務。

其實隸屬微軟的《我的世界 (Minecraft)》早已經在Nintendo Switch平台推行，更早之前則分別推出Windows、Android等平台版本，甚至也推出支援虛擬實境遊玩版本。而就Direct Feed Games報導說法，未來包含Ninja Theory、黑曜石娛樂等微軟Xbox Game Studios旗下遊戲工作室團隊也可能在Nintendo Switch平台推行遊戲作品，至於過去曾在Xbox One發行的獨立遊戲作品如《聖靈之光 (Ori and the blind forest)》，未來也有可能進駐Nintendo Switch平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟NintendoXbox任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25

恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06

Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

Razer將於2月底關閉自有線上遊戲商店服務

2019-02-19 10:48

宏碁亞太區電競總決賽菲、韓奪冠 各獲獎金2百萬

2019-02-18 20:10

宏碁Predator電競聯盟大賽登場 打造電競生態圈

2019-02-15 18:44

白金工作室完全新作、桂正和擔任角色設定 《星際鏈鎖》預計8/30登上Nintendo Switch

2019-02-15 09:09

加入中文、更多內容 《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S》以強化形式移植Switch平台

2019-02-15 09:09

《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

2019-02-15 09:08

玩家扮演教師帶領學生前往戰場 任天堂確認《聖火降魔錄 風花雪月》將於7/26上市

2019-02-15 09:03

高解析化《FF IX》登上Nintendo E-Shop 《FF IX》將於3/26跟進上架

2019-02-15 09:00

《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58

《薩爾達傳說 織夢島》將於2019年重新推出Nintendo Switch平台版本

2019-02-15 08:56

《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

2019-02-15 08:55

Sony任命Jim Ryan擔任索尼互動娛樂社長 持續推動PlayStation服務

2019-02-14 09:08

Sony說明今年不參與E3展出原因：希望以更快速度揭曉遊戲新作

2019-02-14 08:59

強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

2019-02-08 15:31

微軟預告Xbox Live將進駐任天堂Switch，同時也為雲端串流遊戲做準備

2019-02-06 19:14

專利再次顯示Sony計畫在新款PlayStation加入舊款遊戲向下相容功能

2019-02-05 17:33

PlayStation再次成為Sony獲利主力 但未來可能面臨免費與雲端串流遊戲競爭

2019-02-05 17:31

「新進」與「經典」熱門手遊 春節不無聊

2019-02-04 17:21

任天堂宣布與LINE攜手打造《瑪利歐醫生 世界》 今年夏季推出

2019-02-03 09:39

任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

2019-02-02 07:31

什麼樣的魔力 讓一款手遊可以紅6年不墜

2019-02-01 22:18

銷售減緩 傳任天堂要推變小便宜款Switch

2019-02-01 20:25

任天堂與LINE兩強聯手 今夏推出「瑪莉歐醫生世界」

2019-02-01 17:47

電玩展的「超強小隻馬」 北半球衝出深V水手裝

2019-01-30 22:41

Nintendo Switch終於加入中文系統介面 但線上服務仍未有亞洲地區更新消息

2019-01-30 09:56

蘋果計畫推出 按月訂閱遊戲服務

2019-01-30 09:48

支持Taiwanese遭北京抵制 任天堂悄悄刪除

2019-01-29 22:36

任天堂Switch語言新增Taiwanese 大陸人不開心

2019-01-29 16:26

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

訪談／末日生存遊戲《往日不再》 考慮加入難易調整等更多吸引遊玩元素

2019-01-27 19:58

訪談／《惡靈古堡2：重製版》製作人透露確實有機會推出下一款重製作品

2019-01-27 19:58

神魔之塔人氣不墜 Madhead擬下半年出新作

2019-01-27 17:41
看更多

熱門文章

Line@宣布調整收費機制 危及券商和投顧老師？

2019-02-22 16:39

工作壓力求安慰 Siri幾句話讓她瞬間噴淚

2019-02-22 17:33

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

到台灣之星這樣買三星S10系列 最多現賺2.6萬

2019-02-22 15:01

世界通訊大會 聚焦折疊式智能手機、5G及AI

2019-02-22 17:47

跟進Google Home Hub設計 小米推出小愛觸屏音箱

2019-02-22 15:29

5G實驗網傳捷報 遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 15:30

去除DLSS技術、成為NVIDIA新入門顯示卡的GeForce GTX 1660 Ti揭曉

2019-02-23 08:45

HTC推出新款VIVE Focus Plus 換上更精準定位、新增左右手控制器

2019-02-22 15:46

中華電搶食「點數經濟」大餅 推Hami Point1點等於1元

2019-02-23 09:07

Razer證實裁撤2%員工 可能影響Razer Phone 3是否接續推出

2019-02-22 14:32

臉書從第三方App蒐個資 非用戶也難逃魔掌

2019-02-23 08:29

蘋果可能最快在2021年 Mac系列機種處理器改為Arm架構設計

2019-02-23 13:32

中華電信推手機電池保固 自然耗損可免費換一次

2019-02-23 13:24

三星證實Galaxy S10對應區塊鏈應用 app使用學習功能也可能開放其他裝置使用

2019-02-22 15:46

Tarmron揭曉三款涵蓋實用焦段新鏡 包括對應Sony E接環全片幅機種

2019-02-22 15:15

三星總裁證實搭載Bixby的Galaxy Home智慧喇叭將於4月銷售

2019-02-22 15:18

蘋果高盛 聯名推信用卡

2019-02-22 14:27

Sony鎖定動態錄影創作使用的新款APS-C片幅機種α6400在台上市

2019-02-22 14:33

企業哀嚎Line@調價 專家：先評估客戶Line@黏著度

2019-02-23 12:09

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

投資業界關注Line@調價 賀鳴珩：群組及社群經營是趨勢

2019-02-23 10:34

DJI釋出GEO 2.0系統 以虛擬柵欄邊界避免無人機闖入禁飛地區

2019-02-23 13:09

蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

2019-02-22 15:27

任天堂美國總裁 確定將於今年4月退休

2019-02-23 13:29

企業哀嚎Line@調價 專家：先評估客戶的Line@黏著度

2019-02-23 13:43

蘋果傳與高盛證券合作發行信用卡 推動Apple Pay服務獲利機會

2019-02-23 13:25

新創團隊Light與Sony建立合作關係 以軟硬體整合推動多鏡頭拍攝技術

2019-02-23 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top