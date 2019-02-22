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Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11楊又肇

Google稍早確認將在美國西岸3月19日上午10點於GDC 2019期間的主題演講公布新消息，其中預期將包含Android平台在遊戲應用的更新，但也有可能包含去年宣布與Ubisoft合作的Project Stream串流遊戲服務細節。

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在此之前，Google已經在遊戲應用提供不少工具應用，同時也期望藉由Google Play服務擴展行動遊戲內容，進而強化Android作業系統在遊戲應用表現。

而在近期發展中，Google也同樣著重擴增實境、串流遊玩等全新應用模式，並且構思如何將旗下技術與遊戲項目整合，例如在擴增實境應用便持續更新ARCore功能版本，讓更多開發者能藉由Android平台擴展多元的擴增實境應用，去年與Ubisoft攜手合作的Project Stream，則預計讓使用者能直接透過Chrome瀏覽器以跨裝置、跨系統形式串流遊玩3A等級遊戲作品。

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不過，具體細節依然要等Google實際公布為準。

除了Google計畫在GDC 2019期間揭曉更多遊戲相關技術應用，包含NVIDIA、微軟在內廠商也可能準備在GDC 2019期間公布旗下遊戲應用技術項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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