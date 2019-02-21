恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06 聯合新聞網 綜合報導



台灣製作團隊「赤燭」昨日推出恐怖遊戲《還願》，上市後旋即引起兩岸網友討論。遊戲中以台灣常見的公寓住宅為背影，不少網友表示，玩過遊戲後，看到自家相似的裝潢和大門都會心生恐懼。

推特網友表示，他早上出門被鐵門給嚇到，火紅色的鐵門讓他宛如親臨遊戲場景。 圖擷自 twitter 分享 facebook 19日《還願》於數位發行平台Steam上架後，網友迫不及待付費下載遊玩，驚見有麻將桌、紙紮人、80年代歌謠，以及各式民間信仰元素，網友表示，玩過遊戲後無法直視這些生活常見的場景，可說是得了「還願後遺症」。

一名推特網友表示，他早上出門被鐵門給嚇到，火紅色的鐵門讓他宛如親臨遊戲場景，該網友猜測，最近可能會有玩家不敢開門進入老公寓，還形容《還願》是一款「讓你對台灣老舊事物有陰影的遊戲」。

電玩《還願》今年年初推出預告片時，就有許多網友指出，遊戲背景出現的浴缸、廚房磁磚、磨石子地板等裝潢，與老家住宅相似度極高，紛紛直呼這款遊戲根本是「阿嬤家模擬器」。

電玩《還願》一上線，總實況觀看人數直接擠進直播平台Twitch全球熱門Top 5；擊敗了「Dota 2」、「PUBG」及「鬥陣特攻」等多數熱門遊戲，遊戲人物「何老師」也登上中國大陸微博熱搜榜，「慈孤觀音」更成熱門搜尋關鍵字，人氣之旺相當驚人。

《還願》是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，採用第一人稱視角，營造80年代台灣生活感，大量參考台灣在地文化與宗教，活用大量台灣玩家所熟悉的要素，也因此讓恐懼感變得更加「貼近生活」。