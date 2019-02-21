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Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03楊又肇

去年在東京電玩展期間，索尼互動娛樂資深副總裁織田博之其實就已經透露PlayStation Vita將會在2019年進入停產消息，而稍早PlayStation日本官網也確定將在近期內終止PlayStation Vita產品供貨。

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在2011年推出的PlayStation Vita，是延續更早之前的PlayStation Portable所打造機種，在原本輕薄、隨身攜帶使用機身加入前後觸控操作功能，以及等同PlayStation採用的雙類比操作搖桿設計，讓玩家能以更貼近PlayStation主機遊玩體驗，加上全新觸控與機身翻轉的遊玩方式，藉此打造不同遊玩互動效果。

不過，後續因為依然不敵任天堂Nintendo DS系列掌機競爭，加上越來越多智慧型手機產品崛起，導致在遊戲市場競爭優勢逐漸減少，因此後來Sony也開始藉由Xperia系列機種主打能與PlayStation主機連動的Remote Play功能，使得PlayStation Vita使用需求進一步減少，但Sony依然在PlayStation Vita推行不少遊戲作品。

而去年開始先在海外市場終止PlayStation Vita供貨，同時也在後續終止生產PlayStation Vita專用卡匣，終於在去年東京電玩展也證實日本地區將於今年停止生產PlayStation Vita，加上目前Sony方面並未計畫推行全新掌上型遊戲主機產品，意味接下來將全面退出掌機硬體市場競爭，轉以智慧型手機進軍行動遊戲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStationSony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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