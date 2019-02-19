Razer將於2月底關閉自有線上遊戲商店服務

雖然去年為了加強本身與遊戲內容整合，同時提升其虛擬貨幣使用率，藉由特定回饋吸引玩家透過其線上遊戲商店購買在Steam或Uplay上架遊戲作品，但顯然在後續營運維護使得Razer面臨壓力，必須選擇在今年2月底結束營運。

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不過，Razer僅表示因應營運需求調整經營方向，同時說明先前透過Razer線上遊戲商店管道購買的Steam或Uplay上架遊戲，必須在2月28日以前兌換下載，至於預購遊戲則會在正式上架之後，以另外寄送序號方式提供給玩家使用。

而先前透過Razer線上遊戲商店購買遊戲所獲得Razer Silver等虛擬貨幣，則可繼續在Razer旗下服務使用。

先前之所以推行自有線上遊戲商店服務，除了進一步與遊戲內容整合之外，最主要也是希望透過銷售管道合作模式讓玩家可以用相對有利方式購買遊戲 (可額外獲得折扣與Razer Silver虛擬貨幣)，同時也能與自家遊戲週邊配件結合，進而形成完整的遊戲市場生態。

但顯然自行投入線上遊戲商店的營運成本產生影響增加，最終造成Razer必須調整市場策略，現階段則以結束線上遊戲商店減少財務成本影響。

至於未來是否考慮與第三方廠商合作推行線上遊戲商店，現階段則無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》