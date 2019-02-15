《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

任天堂稍早確定由Marvelous Entertainment製作的《符文工廠》系列，將於Nintendo Switch平台推出移植版《符文工廠 4 特別版 (ルーンファクトリー 4 スペシャル)》，同時也確認系列正統新作《符文工廠 5 (ルーンファクトリー 5)》也將登上Nintnedo Switch平台。

此外，任天堂也確定由BANDAI NAMCO Entertainment、Brownies、Marvelous Entertainment共同開發的《哆啦 A 夢 牧場物語 (ドラえもん のび太の牧場物語)》同樣將登上Nintnedo Switch平台，並且推出繁體中文化版本。

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由《牧場物語》系列衍生，並且融入奇幻世界觀、迷宮探索與戰鬥要素的《符文工廠》系列，稍早確定將曾於2012年7月推出的《符文工廠4》，以移植版形式於Nintendo Switch平台推出《符文工廠 4 特別版》，分別將內容解析度HD化，並且加入全新難度、全新片頭動畫，以及透過Live2D動態立繪呈現的心跳加速「新婚生活」等全新內容。

《符文工廠4 特別版》預計於今年7月25日推出，同時Marvelous Entertainment也確認正統系列續作《符文工廠5》預計在2020年問世。

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另外，由BANDAI NAMCO Entertainment、Brownies、Marvelous Entertainment共同開發的《哆啦A夢 牧場物語》同樣將登上Nintnedo Switch平台，並且推出繁體中文化版本。遊戲中將由《哆啦A夢》登場角色一同經營農場與小鎮，並且可透過原創故事強調的「羈絆」劇情描寫角色間溫馨交流，同時哆啦A夢的祕密道具也將在遊戲中扮演重要元素。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》