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《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58楊又肇

日前才透露將登上Nintendo Switch平台消息的《刺客教條3 重製版》，稍早在「Nintendo Direct 2019.2.14」節目中也確認將會在5月21日進駐Nintendo Switch平台消息。

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相比其他版本，登上Nintendo Switch的《刺客教條3 重製版》同樣包含所有遊戲內容，並且包含所有下載內容與《刺客教條：自由使命 重製版》內容。

而配合Nintendo Switch操作特性，登上Nintendo Switch平台的《刺客教條3重製版》將提供觸控螢幕介面、動態控制瞄準、最佳化的抬頭顯示畫面，同時支援HD Rumble功能。此外，遊戲機制與操作界面也都大有改進，以提供玩家最棒的遊戲體驗。

至於收錄內容也與其他平台版本相同，分別如下：

  • 《刺客教條 3 重製版》：玩家將化身為生於美麗卻殘酷的 18 世紀美國的刺客大師康納。隨著血腥革命腳步逐漸逼近，康納的部落受到一個強大組織的威脅，該組織試圖鎮壓美國革命並且取得 13 州的控制權。康納村莊被毀滅所帶來的驚嚇，讓康納決心奉獻生命、展開長達數十年的艱辛任務追求自由。

  • 暴君華盛頓王：玩家將來到另一個平行歷史時空，在這個時空裡，美國最偉大的英雄喬治．華盛頓無法抵擋至高無上權力的誘惑而稱王。新國王就此誕生，在他統治下無人倖免。康納必須推翻這位曾是朋友的暴君讓美國重獲自由。

  • 《刺客教條：自由使命 重製版》：追隨艾芙琳的腳步到美國南部對抗西班牙暴政為她的土地和人民贏回自由。信念堅定的艾芙琳在 18 世紀的紐奧良為了自由而戰。當時西班牙帝國對這座即將起義的城市頒布了新命令。玩家將和艾芙琳一起踏上史詩征途，從紐奧良擁擠的街道，一路挺進陰森潮濕的沼澤和古老的馬雅遺跡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NintendoSwitch

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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