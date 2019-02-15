《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

任天堂稍早宣布將在今年6月推出《超級瑪利歐創作家2 (SUPER MARIO MAKER 2)》，讓玩家可在Nintendo Switch創作全新《超級瑪利歐》遊戲關卡。

分享 facebook

此次揭曉內容，提及可讓玩家在設計過程選擇更多元素，其中包含更多外觀、機關等內容，讓玩家可以發揮更多創意。

同時，延續先前作品設計，玩家除了可遊玩自行創作關卡內容，更可透過線上遊玩其他玩家分享設計關卡。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》