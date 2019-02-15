親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

2019-02-15 09:08楊又肇

任天堂稍早宣布將在今年6月推出《超級瑪利歐創作家2 (SUPER MARIO MAKER 2)》，讓玩家可在Nintendo Switch創作全新《超級瑪利歐》遊戲關卡。

分享

此次揭曉內容，提及可讓玩家在設計過程選擇更多元素，其中包含更多外觀、機關等內容，讓玩家可以發揮更多創意。

同時，延續先前作品設計，玩家除了可遊玩自行創作關卡內容，更可透過線上遊玩其他玩家分享設計關卡。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

超級瑪利歐任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

白金工作室完全新作、桂正和擔任角色設定 《星際鏈鎖》預計8/30登上Nintendo Switch

2019-02-15 09:09

加入中文、更多內容 《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S》以強化形式移植Switch平台

2019-02-15 09:09

玩家扮演教師帶領學生前往戰場 任天堂確認《聖火降魔錄 風花雪月》將於7/26上市

2019-02-15 09:03

高解析化《FF IX》登上Nintendo E-Shop 《FF IX》將於3/26跟進上架

2019-02-15 09:00

《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58

《薩爾達傳說 織夢島》將於2019年重新推出Nintendo Switch平台版本

2019-02-15 08:56

《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

2019-02-15 08:55

Sony任命Jim Ryan擔任索尼互動娛樂社長 持續推動PlayStation服務

2019-02-14 09:08

Sony說明今年不參與E3展出原因：希望以更快速度揭曉遊戲新作

2019-02-14 08:59

強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

2019-02-08 15:31

微軟預告Xbox Live將進駐任天堂Switch，同時也為雲端串流遊戲做準備

2019-02-06 19:14

專利再次顯示Sony計畫在新款PlayStation加入舊款遊戲向下相容功能

2019-02-05 17:33

PlayStation再次成為Sony獲利主力 但未來可能面臨免費與雲端串流遊戲競爭

2019-02-05 17:31

「新進」與「經典」熱門手遊 春節不無聊

2019-02-04 17:21

任天堂宣布與LINE攜手打造《瑪利歐醫生 世界》 今年夏季推出

2019-02-03 09:39

任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

2019-02-02 07:31

什麼樣的魔力 讓一款手遊可以紅6年不墜

2019-02-01 22:18

銷售減緩 傳任天堂要推變小便宜款Switch

2019-02-01 20:25

任天堂與LINE兩強聯手 今夏推出「瑪莉歐醫生世界」

2019-02-01 17:47

電玩展的「超強小隻馬」 北半球衝出深V水手裝

2019-01-30 22:41

Nintendo Switch終於加入中文系統介面 但線上服務仍未有亞洲地區更新消息

2019-01-30 09:56

蘋果計畫推出 按月訂閱遊戲服務

2019-01-30 09:48

支持Taiwanese遭北京抵制 任天堂悄悄刪除

2019-01-29 22:36

任天堂Switch語言新增Taiwanese 大陸人不開心

2019-01-29 16:26

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

訪談／末日生存遊戲《往日不再》 考慮加入難易調整等更多吸引遊玩元素

2019-01-27 19:58

訪談／《惡靈古堡2：重製版》製作人透露確實有機會推出下一款重製作品

2019-01-27 19:58

神魔之塔人氣不墜 Madhead擬下半年出新作

2019-01-27 17:41

訪談／《隻狼：暗影雙死》藉由回生系統合理提高遊玩難度

2019-01-27 15:03

AI玩戰略遊戲 贏人類

2019-01-26 02:48

《星海爭霸2》AlphaStar大勝人類 AI學習能力大躍進

2019-01-25 14:22

台北電玩展 多家電競廠首次亮相

2019-01-24 14:43

童子賢：政府太保守 扼殺遊戲產業商機

2019-01-24 14:42

過年做什麼？童子賢要玩迷你復刻版紅白機度過

2019-01-24 12:38

童子賢：電玩產業幸福快樂 產值逾好萊塢票房10倍

2019-01-24 10:38

台北電玩展 商務區明探路

2019-01-23 14:35

末日生存遊戲《Days Gone》確定4/26同步推出中英文合版 珍藏版等特典內容公布

2019-01-20 21:35

不怕HBO亞馬遜 Netflix自認頭號對手是這款爆紅遊戲

2019-01-18 21:40

Nintendo Switch主機終於支援中文系統介面 未來將加入更多線上服務

2019-01-18 09:29
看更多

熱門文章

遠傳電信低資費快閃搶市占 限速399吃到飽

2019-02-14 12:42

三星法國官網證實即將揭曉新機就是Galaxy S10e、S10與S10+

2019-02-14 10:53

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03

何時引進紅米Note 7？小米台灣：3月後

2019-02-14 12:41

簡單玩／採霧面簡化設計的新款Chromecast 支援5GHz頻段Wi-Fi讓連線更穩定

2019-02-14 11:07

長達2天續航表現 性能與電力怪獸ZenFone Max Pro (M2)在台上市

2019-02-14 15:40

好看又能打！代號「戰鬥天使」的小米手機9將於2/20亮相

2019-02-14 12:44

微軟預告影片透露新一代HoloLens可能採用更輕巧機身設計

2019-02-14 09:47

三星確認將在Unpacked活動 同步揭曉螢幕可凹折手機產品

2019-02-14 10:05

動手玩／小幅度升級、使用體驗提昇的ZenFone Max Pro (M2)

2019-02-14 15:39

vivo悄悄啟用全新子品牌iQOO 可能鎖定更親民價位或年輕用戶族群

2019-02-14 10:45

蘋果傳在下月25日發布影音與新聞訂閱服務

2019-02-14 09:41

《薩爾達傳說 織夢島》將於2019年重新推出Nintendo Switch平台版本

2019-02-15 08:56

高解析化《FF IX》登上Nintendo E-Shop 《FF IX》將於3/26跟進上架

2019-02-15 09:00

玩家扮演教師帶領學生前往戰場 任天堂確認《聖火降魔錄 風花雪月》將於7/26上市

2019-02-15 09:03

《超級瑪利歐創作家2》揭曉 玩家可以再次發揮關卡設計創意

2019-02-15 09:08

加入中文、更多內容 《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S》以強化形式移植Switch平台

2019-02-15 09:09

白金工作室完全新作、桂正和擔任角色設定 《星際鏈鎖》預計8/30登上Nintendo Switch

2019-02-15 09:09

《刺客教條3 重製版》確認登上Nintendo Switch平台 5/21推出

2019-02-15 08:58

《符文工廠》系列新作登上Switch 《哆啦A夢 牧場物語》同步揭曉

2019-02-15 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top