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Sony任命Jim Ryan擔任索尼互動娛樂社長 持續推動PlayStation服務

2019-02-14 09:08楊又肇

2017年宣布Andrew House從原本索尼互動娛樂社長暨執行長位置卸任，轉由原索尼互動娛樂副社長小寺剛接手消息後，Sony稍早宣布將由去年開始接手索尼互動娛樂副社長職位的Jim Ryan升任社長，並且擔任執行長一職，原本接手索尼互動娛樂社長的小寺剛則將回歸轉任副社長職位。

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此次人士異動等同將現行索尼互動娛樂社長與副社長職位對調，未來小寺剛將以索尼互動娛樂副社長職位持續負責組件與促進公司旗下遊戲作品與服務內容推廣，而Jim Ryan擔任索尼互動娛樂社長職位以後，將負責掌理所有PlayStation相關業務。

去年1月轉任索尼互動娛樂副社長的Jim Ryan，更早之前主要負責索尼互動娛樂前身－索尼電腦娛樂旗下歐洲分布業務，並且協助PlayStation品牌在歐洲市場建立主導地位，之後從索尼電腦娛樂轉型成為索尼互動娛樂之後，則是維持擔任索尼互動娛樂歐洲總裁職位，其後才正式升任索尼互動娛樂副社長。

而就Sony社長吉田憲一郎說明，之所以升任Jim Ryan成為索尼互動娛樂社長，最主要就是希望借助其過往在遊戲內容與服務業務帶領經驗，藉此讓PlayStation品牌旗下服務能有更茁壯成長表現。

目前PlayStation旗下網路服務、數位下載內容已經成為PlayStation相當龐大的營收來源，因此未來Sony持續強化PlayStation品牌旗下服務，並且繼續帶動遊戲銷售成長，也成為市場預期發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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