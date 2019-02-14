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Sony說明今年不參與E3展出原因：希望以更快速度揭曉遊戲新作

2019-02-14 08:59楊又肇

Sony在日前說明中已經確認不會參與今年度的E3 2019活動展出，同時屆時也不會舉辦獨立發表活動，而就CNET網站取得Sony全球遊戲工作室總裁Shawn Layden的說法，認為在目前網路資訊普及情況下，若僅以E3作為遊戲新作主要發表時程的話，對於媒體、消費者之間的溝通就顯得有點晚，因此接下來預期會藉由2月中旬於亞利桑那州斯科茨代爾舉辦的Destination PlayStation活動，向媒體、第三方合作夥伴，以及零售通路廠商溝通更多接下來即將推出遊戲資訊。

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就Shawn Layden說明，若是依循過往僅藉由E3在內遊戲展會活動揭曉新作，相較目前隨時充滿更新資訊的網路時代就顯得動作有些緩慢，因此今年決定不以E3 2019作為主要遊戲作品公布時間點，主要就是希望能將更多遊戲資訊用更快方式讓大眾、合作夥伴與零售通路廠商知曉。

而從目前Sony計畫在2月中旬舉辦Destination PlayStation活動，預期將會提前透露更多有關《最後生還者2》、《死亡擱淺》、《對馬幽魂》，而包含Rockstar Games也有可能在此活動揭曉《俠盜獵車手》系列新作，動視 (Activision)也有可能揭曉《決勝時刻 (Call of Duty)》系列新作。

不過，Shawn Layden表示今年上半年除了Destination PlayStation活動之外，將不會有任何官方對外活動舉辦，意味市場傳聞的PlayStation 5揭曉時程可能還需要一點時間等待。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStationSonyE3電玩展

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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