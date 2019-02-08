親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

3分鐘婚姻！登記後夫嘲一句 她怒返頭火速辦離婚

強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

2019-02-08 15:31楊又肇

微軟稍早宣布，旗下遊戲工作室Microsoft Studios名稱將調整為Xbox Game Studios，藉此讓遊戲項目能與Xbox品牌更進一步連結。

分享

從過去使用許久的Microsoft Studios名稱，一直以來都是微軟旗下收購工作室統一對外使用統稱，分別包含343 Industries、Obsidian (黑曜石娛樂)、The Coalition等總計13個遊戲工作室，分別推出《最後一戰》、《絕冬城之夜》、《戰爭機器》等知名遊戲作品。

雖然將名稱從原本的Microsoft Studios更改為Xbox Game Studios，似乎讓微軟在遊戲布局更著重使用Xbox品牌名稱，但其實在Windows PC平台的遊戲發展，依然會是微軟積極布局發展方向，只是在遊戲市場策略將會更加著重Xbox服務平台發展，畢竟在Windows PC平台方面的遊戲市場應用發展應該不需要特別擔心。

目前微軟在Xbox平台發展部分，除了硬體依然會與AMD維持深入合作，接下來也預期會持續強化雲端串流應用，可能將會加入全新串流遊玩體驗內容，而此部份也會與Xbox平台緊密結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

微軟預告Xbox Live將進駐任天堂Switch，同時也為雲端串流遊戲做準備

2019-02-06 19:14

專利再次顯示Sony計畫在新款PlayStation加入舊款遊戲向下相容功能

2019-02-05 17:33

PlayStation再次成為Sony獲利主力 但未來可能面臨免費與雲端串流遊戲競爭

2019-02-05 17:31

「新進」與「經典」熱門手遊 春節不無聊

2019-02-04 17:21

任天堂宣布與LINE攜手打造《瑪利歐醫生 世界》 今年夏季推出

2019-02-03 09:39

任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

2019-02-02 07:31

什麼樣的魔力 讓一款手遊可以紅6年不墜

2019-02-01 22:18

銷售減緩 傳任天堂要推變小便宜款Switch

2019-02-01 20:25

任天堂與LINE兩強聯手 今夏推出「瑪莉歐醫生世界」

2019-02-01 17:47

電玩展的「超強小隻馬」 北半球衝出深V水手裝

2019-01-30 22:41

Nintendo Switch終於加入中文系統介面 但線上服務仍未有亞洲地區更新消息

2019-01-30 09:56

蘋果計畫推出 按月訂閱遊戲服務

2019-01-30 09:48

支持Taiwanese遭北京抵制 任天堂悄悄刪除

2019-01-29 22:36

任天堂Switch語言新增Taiwanese 大陸人不開心

2019-01-29 16:26

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

訪談／末日生存遊戲《往日不再》 考慮加入難易調整等更多吸引遊玩元素

2019-01-27 19:58

訪談／《惡靈古堡2：重製版》製作人透露確實有機會推出下一款重製作品

2019-01-27 19:58

神魔之塔人氣不墜 Madhead擬下半年出新作

2019-01-27 17:41

訪談／《隻狼：暗影雙死》藉由回生系統合理提高遊玩難度

2019-01-27 15:03

AI玩戰略遊戲 贏人類

2019-01-26 02:48

《星海爭霸2》AlphaStar大勝人類 AI學習能力大躍進

2019-01-25 14:22

台北電玩展 多家電競廠首次亮相

2019-01-24 14:43

童子賢：政府太保守 扼殺遊戲產業商機

2019-01-24 14:42

過年做什麼？童子賢要玩迷你復刻版紅白機度過

2019-01-24 12:38

童子賢：電玩產業幸福快樂 產值逾好萊塢票房10倍

2019-01-24 10:38

台北電玩展 商務區明探路

2019-01-23 14:35

末日生存遊戲《Days Gone》確定4/26同步推出中英文合版 珍藏版等特典內容公布

2019-01-20 21:35

不怕HBO亞馬遜 Netflix自認頭號對手是這款爆紅遊戲

2019-01-18 21:40

Nintendo Switch主機終於支援中文系統介面 未來將加入更多線上服務

2019-01-18 09:29

亞馬遜攜手EA 智慧喇叭將《模擬市民》帶進真實世界

2019-01-18 09:25

電玩展下周登場 技嘉、微星衝電競

2019-01-17 14:31

台北電玩展24日登場 規模寫新高

2019-01-16 14:34

Valve透露未來幾個月內啟用Steam China服務

2019-01-16 08:54

Sony開通PlayStation 4跨平台連線對戰功能 但仍先以beta形式提供測試

2019-01-16 08:53

AOC推AGON III系列 在台電競顯示器今年目標瞄向第三大

2019-01-14 18:54

台北電玩展 22款作品入圍獨立遊戲搶8大獎

2019-01-11 18:35

台北國際電玩展INDIE GAME AWARD 1月24日頒獎

2019-01-11 15:40

宏達電推VR新品 降低使用門檻搶市占

2019-01-08 14:41

全家同樂 選購遊戲機學問大

2019-01-08 14:20
看更多

熱門文章

Chrome可能加入Never Slow功能 限制下載內容大小加快瀏覽速度

2019-02-07 18:29

Google因廣告業務淨利大增 YouTube收益超過5位數美元人數超過百萬規模

2019-02-07 18:30

Zotac以全新Zbox Pro系列迷你PC打入工控、人工智慧、機器人等嵌入式應用市場

2019-02-07 18:30

下令臉書自我克制！ 德：濫用市場優勢地位

2019-02-07 22:53

代號「POSEIDON」 OPPO下一款旗艦機可能叫「Find Z」

2019-02-07 18:29

小米也準備推出螢幕開孔設計手機 可能搭載雙視訊鏡頭規格

2019-02-08 15:31

加快案件處理效率 英國警方開放民眾透過智慧喇叭報警

2019-02-08 15:32

三星可能進一步推出移除旋轉錶框功能的簡化版Galaxy Sport

2019-02-08 15:31

過年拍照愛用美肌相機嗎？小心它推送這些東西給你

2019-02-08 16:04

強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

2019-02-08 15:31

Instagram出手護青少年心理健康 將禁PO自殘照

2019-02-08 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top