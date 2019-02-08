強化Xbox品牌識別 微軟將旗下遊戲工作室名稱改為Xbox Game Studios

微軟稍早宣布，旗下遊戲工作室Microsoft Studios名稱將調整為Xbox Game Studios，藉此讓遊戲項目能與Xbox品牌更進一步連結。

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從過去使用許久的Microsoft Studios名稱，一直以來都是微軟旗下收購工作室統一對外使用統稱，分別包含343 Industries、Obsidian (黑曜石娛樂)、The Coalition等總計13個遊戲工作室，分別推出《最後一戰》、《絕冬城之夜》、《戰爭機器》等知名遊戲作品。

雖然將名稱從原本的Microsoft Studios更改為Xbox Game Studios，似乎讓微軟在遊戲布局更著重使用Xbox品牌名稱，但其實在Windows PC平台的遊戲發展，依然會是微軟積極布局發展方向，只是在遊戲市場策略將會更加著重Xbox服務平台發展，畢竟在Windows PC平台方面的遊戲市場應用發展應該不需要特別擔心。

目前微軟在Xbox平台發展部分，除了硬體依然會與AMD維持深入合作，接下來也預期會持續強化雲端串流應用，可能將會加入全新串流遊玩體驗內容，而此部份也會與Xbox平台緊密結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》