微軟預告Xbox Live將進駐任天堂Switch，同時也為雲端串流遊戲做準備

接下來即將在3月登場的GDC 2019遊戲開發者大會上，微軟透露將會展示全新開發者套件，讓遊戲設計人員可以加強Xbox、iOS、Android或PC平台上的Xbox Live服務連動，甚至也預告Xbox Live將會進駐任天堂Nintendo Switch平台，讓更多玩家使用。

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目前Xbox Live其實已經分別推出iOS、Android平台版本，同時原本也就支援Xbox、Windows PC平台使用，而此次預告將會讓Xbox Live進一步登上任天堂Nintendo Switch平台，意味微軟希望藉由跨平台方式讓更多人可以隨時與Xbox Live服務上的遊戲資訊、聯絡人連動。

而先前其實就已經說明開放不同主機平台可藉由Xbox Live服務達成跨平台連線對戰遊玩效果，因此讓Xbox Live服務進駐Nintendo Switch其實也不算意外了。

除了透過進駐更多平台吸引玩家使用之外，微軟顯然也為了接下來的雲端串流遊戲服務做準備，在此次預告內容包含提及可同步不同主機之間的遊戲遊玩進度接續功能，顯然就是針對串流遊戲服務所打造，讓使用者能在不同裝置接續上次透過另一款裝置遊玩進度。

不過，目前微軟尚未公布具體細節，同時在此次GDC 2019期間公布之後，其實也可能還需要一段時間等待，才可能讓更多功能成真，但理論上Xbox Live進駐Nintendo Switch的時間點應該不會太晚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》