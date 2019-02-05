PlayStation再次成為Sony獲利主力 但未來可能面臨免費與雲端串流遊戲競爭

稍早時候，Sony公布旗下2018財年第三季財報結果，其中顯示整體淨利達3769.9億日圓，相比去年同期達3508.4億日圓成長許多，但仍比去年同期成長許多。

分享 facebook

在此次財報結果中，遊戲部門依然成為Sony主要獲利來源，其中PlayStation 4主機、PlayStation Network服務銷售均有明顯成長，後者營收更超越任天堂與微軟在遊戲營收總和，加上目前PlayStation 4主機在全球已經累積超過9100萬台的情況來看，Sony基本上僅需持續擴展線上數位化內容，就能輕易超越競爭對手在遊戲方面銷售表現。

不過，現任Sony財務長十時裕樹則認為免費遊戲與雲端串流遊戲服務依然會是PlayStation業務發展潛在阻力，其中可能包含以免費形式遊玩的跨平台遊戲，或是來自手機遊戲的市場競爭，另外在雲端串流遊戲發展部分，則認為此項技術逐漸成熟之後，可能將會影響玩家對於主機端硬體更新需求。

但十時裕樹也認為雲端串流遊戲在未來5年內仍然不會對PlayStation造成影響，原因在於現有網路服務仍無法呈現單機遊戲般的遊玩體驗，同時目前PlayStation仍有不少平台獨佔強作，以及龐大遊戲內容合作模式，因此依然有相當市場競爭能力。

而Sony方面其實也早已投入自有雲端串流遊戲服務布局，目前在北美地區等市場推行的PlayStation Now，基本上就是透過串流方式，讓使用者可藉由合作電視、PlayStation 4或PC平台上使用遊玩服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》