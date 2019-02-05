專利再次顯示Sony計畫在新款PlayStation加入舊款遊戲向下相容功能

在微軟於Xbox One加入可直接向下相容舊款Xbox 360遊戲作品，進而獲得不少玩家支持之後，顯然Sony也計畫透過類似方式讓PlayStation機種可以透過向下相容方式遊玩舊平台遊戲作品。

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先前其實已經有相關專利顯示，Sony可能透過軟體演算方式讓早期遊戲作品能以升頻方式在新硬體上執行運作，而此次新申請專利更提到將可藉由確認當前主機硬體規格版本，藉此切換不同運作模式，顯示Sony可能針對PlayStation硬體提供軟體向下相容能力。

不過，目前Sony顯然並未計畫在現有PlayStation 4提供此類運作模式。在此之前，Sony僅在第一代PlayStation 3以直接整合PlAyStation 2硬體架構方式，藉此達成向下相容效果，但其後推出的PlayStation 3機種則取消此項設計，進而讓主機售價大幅降低。

若Sony接下來準備在PlayStation機種加入軟體向下相容功能，預期將會選擇在接下來可能推出的PlayStation 5增加PlayStation 4軟體相容功能，讓玩家可以銜接PlayStation 4遊玩體驗。

但具體情況，依然要等Sony實際公布才能確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》