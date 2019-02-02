任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

根據任天堂稍早公布財報內容，除了說明2019財年前三季累積營收達9972.95億日元，相比去年同期成長16.4%，淨利累積達2200.29億日元，相比去年同期成長40.6%之外，更確認目前Nintendo Switch累積銷量已經達3227萬台，其中在2018年最後三個月更累積銷售941萬台。

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若以目前累積銷售數量，Nintendo Switch已經超越當年的Nintendo GameCube與Nintendo Wii U，而距離Nintendo N64過去累積銷量也僅差66萬台的數量。不過，距離任天堂先前預期在2019財年內的Nintendo Switch累積銷量目標－2000萬台仍有不少差距，因此任天堂在此次財報中也將年度銷售目標下修為1700萬台 (目前2019財年前三季累積銷量為1448萬台)。

而先前推出的復刻款任天堂紅白機與復刻款超級任天堂則累積銷售超過583萬台，成功吸引不少懷舊玩家。

其他方面，任天堂也說明去年推出的《任天堂明星大亂鬥特別版》累積銷售1208萬套，而《精靈寶可夢Let's Go！》則累積銷售達1000萬套，同時去年10月推出的《超級瑪利歐派對》也有530萬套銷售記錄，另外《瑪利歐賽車8：豪華版》也累積達1502萬套，《超級瑪利歐：奧德賽》也有1376萬套銷量表現，其他諸如《薩爾達傳說：曠野之息》也累積銷售達1168萬套。

接下來，任天堂也預期《新 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》、預計3月29日推出的《耀西的手工世界》，以及計畫今年春季推出的《聖火降魔錄 風花雪月》將能吸引更多玩家，但後續預計推出的全新《動物之森》與《精靈寶可夢RPG》則要等到年底聖誕節才可能推出，因此在此期間可能就要仰賴第三方遊戲廠商推出遊戲作品撐場。

至於任天堂原訂今年3月推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》，任天堂表示考慮遊戲品質與內容擴展性，將會延後到今年夏季推出，具體推行時間則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》