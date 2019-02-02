親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

迎新春／這些事不能做！ 農曆過年禁忌盤點

任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

2019-02-02 07:31楊又肇

根據任天堂稍早公布財報內容，除了說明2019財年前三季累積營收達9972.95億日元，相比去年同期成長16.4%，淨利累積達2200.29億日元，相比去年同期成長40.6%之外，更確認目前Nintendo Switch累積銷量已經達3227萬台，其中在2018年最後三個月更累積銷售941萬台。

分享

若以目前累積銷售數量，Nintendo Switch已經超越當年的Nintendo GameCube與Nintendo Wii U，而距離Nintendo N64過去累積銷量也僅差66萬台的數量。不過，距離任天堂先前預期在2019財年內的Nintendo Switch累積銷量目標－2000萬台仍有不少差距，因此任天堂在此次財報中也將年度銷售目標下修為1700萬台 (目前2019財年前三季累積銷量為1448萬台)。

而先前推出的復刻款任天堂紅白機與復刻款超級任天堂則累積銷售超過583萬台，成功吸引不少懷舊玩家。

其他方面，任天堂也說明去年推出的《任天堂明星大亂鬥特別版》累積銷售1208萬套，而《精靈寶可夢Let's Go！》則累積銷售達1000萬套，同時去年10月推出的《超級瑪利歐派對》也有530萬套銷售記錄，另外《瑪利歐賽車8：豪華版》也累積達1502萬套，《超級瑪利歐：奧德賽》也有1376萬套銷量表現，其他諸如《薩爾達傳說：曠野之息》也累積銷售達1168萬套。

接下來，任天堂也預期《新 超級瑪利歐兄弟U 豪華版》、預計3月29日推出的《耀西的手工世界》，以及計畫今年春季推出的《聖火降魔錄 風花雪月》將能吸引更多玩家，但後續預計推出的全新《動物之森》與《精靈寶可夢RPG》則要等到年底聖誕節才可能推出，因此在此期間可能就要仰賴第三方遊戲廠商推出遊戲作品撐場。

至於任天堂原訂今年3月推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》，任天堂表示考慮遊戲品質與內容擴展性，將會延後到今年夏季推出，具體推行時間則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂SwitchNintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

什麼樣的魔力 讓一款手遊可以紅6年不墜

2019-02-01 22:18

銷售減緩 傳任天堂要推變小便宜款Switch

2019-02-01 20:25

任天堂與LINE兩強聯手 今夏推出「瑪莉歐醫生世界」

2019-02-01 17:47

電玩展的「超強小隻馬」 北半球衝出深V水手裝

2019-01-30 22:41

Nintendo Switch終於加入中文系統介面 但線上服務仍未有亞洲地區更新消息

2019-01-30 09:56

蘋果計畫推出 按月訂閱遊戲服務

2019-01-30 09:48

支持Taiwanese遭北京抵制 任天堂悄悄刪除

2019-01-29 22:36

任天堂Switch語言新增Taiwanese 大陸人不開心

2019-01-29 16:26

市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

2019-01-29 10:42

訪談／末日生存遊戲《往日不再》 考慮加入難易調整等更多吸引遊玩元素

2019-01-27 19:58

訪談／《惡靈古堡2：重製版》製作人透露確實有機會推出下一款重製作品

2019-01-27 19:58

神魔之塔人氣不墜 Madhead擬下半年出新作

2019-01-27 17:41

訪談／《隻狼：暗影雙死》藉由回生系統合理提高遊玩難度

2019-01-27 15:03

AI玩戰略遊戲 贏人類

2019-01-26 02:48

《星海爭霸2》AlphaStar大勝人類 AI學習能力大躍進

2019-01-25 14:22

台北電玩展 多家電競廠首次亮相

2019-01-24 14:43

童子賢：政府太保守 扼殺遊戲產業商機

2019-01-24 14:42

過年做什麼？童子賢要玩迷你復刻版紅白機度過

2019-01-24 12:38

童子賢：電玩產業幸福快樂 產值逾好萊塢票房10倍

2019-01-24 10:38

台北電玩展 商務區明探路

2019-01-23 14:35

末日生存遊戲《Days Gone》確定4/26同步推出中英文合版 珍藏版等特典內容公布

2019-01-20 21:35

不怕HBO亞馬遜 Netflix自認頭號對手是這款爆紅遊戲

2019-01-18 21:40

Nintendo Switch主機終於支援中文系統介面 未來將加入更多線上服務

2019-01-18 09:29

亞馬遜攜手EA 智慧喇叭將《模擬市民》帶進真實世界

2019-01-18 09:25

電玩展下周登場 技嘉、微星衝電競

2019-01-17 14:31

台北電玩展24日登場 規模寫新高

2019-01-16 14:34

Valve透露未來幾個月內啟用Steam China服務

2019-01-16 08:54

Sony開通PlayStation 4跨平台連線對戰功能 但仍先以beta形式提供測試

2019-01-16 08:53

AOC推AGON III系列 在台電競顯示器今年目標瞄向第三大

2019-01-14 18:54

台北電玩展 22款作品入圍獨立遊戲搶8大獎

2019-01-11 18:35

台北國際電玩展INDIE GAME AWARD 1月24日頒獎

2019-01-11 15:40

宏達電推VR新品 降低使用門檻搶市占

2019-01-08 14:41

全家同樂 選購遊戲機學問大

2019-01-08 14:20

遊戲機熱潮 買氣大亂鬥

2019-01-08 14:20

索尼互動娛樂PS4 全球銷量突破9160萬台

2019-01-08 14:03

搶攻電競市場 宏碁發新品華碩辦體驗營

2019-01-07 22:16

智冠旗下一帆數位攜手TGS打造全新電競舞台

2019-01-07 09:54

柯文哲力挺電競 爐石戰記全明星賽台北開打

2018-12-29 18:25

Nintendo Switch在日本地區銷售超越PlayStation 4、PlayStation 4 Slim總和

2018-12-29 13:26
看更多

熱門文章

銷售減緩 傳任天堂要推變小便宜款Switch

2019-02-01 20:25

遠傳網路門市499吃到飽加碼 送國內通話8,880發財金

2019-02-01 15:55

谷歌、臉書App從iPhone下架？ 因侵犯隱私遭蘋果撤銷開發資格

2019-02-01 09:00

什麼樣的魔力 讓一款手遊可以紅6年不墜

2019-02-01 22:18

惡意相機程式入侵Google Play 推送欺詐色情廣告

2019-02-01 15:15

任天堂與LINE兩強聯手 今夏推出「瑪莉歐醫生世界」

2019-02-01 17:47

經歷半年之久 Intel終於迎接新任執行長

2019-02-01 13:34

德誼門市新年不打烊 Mac Book Pro祭教育價搶客

2019-02-01 16:00

為AR應用作準備 蘋果將在新款iPhone加入更精準景深識別功能

2019-02-01 09:23

收購以色列技術團隊 三星可能在下一款手機強化拍攝功能

2019-02-01 15:11

三星打造新款eUFS 2.1模組 讓手機內建儲存容量可達1TB規格

2019-02-01 13:36

在真正5G網路規範底定前 Verizon將暫時停止5G網路建置

2019-02-02 07:31

貼圖遭侵權爭議 LINE創作者：平台信任度很重要

2019-02-01 17:47

散布仇恨言論假新聞 臉書關閉印尼數百帳號

2019-02-01 20:13

攜手韓國Dongwoon Anatech 魅族宣布旗下mEngine機身震動技術將擴展應用

2019-02-01 09:42

Jello加強官方審核貼圖上傳 設檢舉獎金

2019-02-01 19:36

因應西洋情人節準備來到 Razer將推出Quartz粉晶系列筆電等產品

2019-02-01 09:29

避免步上Facebook後路 Google監控個人數據App下架

2019-02-02 07:33

任天堂確認Nintendo Switch至今累積銷量達3227萬台

2019-02-02 07:31

鎖定高階內容創作應用 Intel採28核心設計的處理器Xeon W-3175X正式推出

2019-02-02 07:35

違反用戶隱私協議 蘋果撤銷Fackbook企業開發者證書

2019-02-01 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top