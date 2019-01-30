蘋果計畫推出 按月訂閱遊戲服務

相關消息指稱，蘋果計畫針對遊戲內容打造訂閱使用服務，讓使用者能透過定額月費使用特定遊戲內容，甚至更指出蘋果從去年下半年就開始與遊戲開發商討論此類合作模式。

分享 facebook

在相關說法中，蘋果可能將會以發行商身分與遊戲開發者合作，並且分攤遊戲銷售、宣傳，以及訂閱使用等成本。

不過，目前蘋果方面並未對此做任何回應，同時也尚未有具體消息透露蘋果此項服務預計收費模式等細節，甚至也有可能在不被遊戲開發者接受情況下放棄推行此項服務。

其實在2017年的WWDC開發者大會上，相關看法便曾指出蘋果計畫進一步擴展遊戲發展模式，當時也有說法認為蘋果可能將內容訂閱使用模式套用在遊戲項目，讓更多人可透過訂閱方式使用遊戲內容。而相關消息在去年的WWDC 2018期間也有相關消息傳出，只是蘋果方面似乎未有更明確作法公布，似乎仍與遊戲開發者進行協商。

由於目前遊戲市場重心逐漸從傳統PC、家用主機平台移轉到行動裝置，加上iOS設備相比Android裝置有更高的使用黏著表現，因此蘋果在遊戲app營收分潤始終有不錯表現。而在近期面臨iOS裝置銷售表現趨緩情況下，如何透過App Store服務增家更多營收，顯然成為蘋果接下來的課題。

在此之前，蘋果已經藉由Apple Music訂閱模式擴展更多音樂聆聽用戶，同時也屆此吸引更多為了觀看蘋果原創影音內容的人加入訂閱，因此類似模式或許也能套用在許多人熱愛的遊戲項目，但蘋果必須面臨問題則包含遊戲內容採購、訂閱使用模式規劃，以及服務營運維護等成本支出。

另外，是否能夠吸引足夠份量的遊戲作品加入也是蘋果必須面臨課題，畢竟許多知名大作仍有本身魅力存在，可能不需配合蘋果平台資源也能吸引眾多玩家使用。

但從微軟、EA、Sony等品牌先後推行訂閱使用的遊戲內容服務，加上包含Google、NVIDIA也均開始踏入遊戲串流應用發展，顯示配合訂閱制度使用的遊戲內容確實有大幅發展可能性，也難怪蘋果有可能藉由本身資源跨入相同市場發展。

至於蘋果是否準備推行遊戲訂閱使用服務，或許今年WWDC 2019期間就會有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》