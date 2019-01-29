市場傳聞 下一款Xbox One至少有三種以上設計版本

在今年CES 2019期間，微軟Xbox部門主管Phil Spencer出席AMD主題演講活動時，除了說明過去在Xbox One與AMD有長時間合作關係，同時也透露接下來雙方依然會有穩定合作模式，其中除了暗示微軟在接下來於Windows 10 PC仍會整合AMD旗下處理器與顯示卡產品，其中預期在Xbox One也依然會有深度合作。

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而在稍早消息中，相關說法表示下一款Xbox One將區分兩種款式，其中一款代號為「Anaconda (森蚺)」，將搭載浮點運算效能達12TFLOPS的Navi顯示架構GPU，並且搭配16GB GDDR6顯示記憶體，處理器部分則將採用8核心、16線程設計的Zen 2架構，同時代號為「Anubis (埃及掌理死亡的胡狼頭神阿奴比斯)」的客製化處理器，儲存部分則搭載1TB NVMe SSD，建議售價為499美元，與現有Xbox One X原始價位相等，因此預期將取代原本Xbox One X產品線。

另一款代號「Lockhart」則採用相同Zen 2架構處理器，整體浮點運算效能則是4TFLOPS，本身搭載12GB GDDR6顯示記憶體，建議售價則為249美元，若從定位上來看的話，有可能成為現有Xbox One S升級版本。

不過，若從價位區隔情況來看，上述傳聞的價位顯然會有些問題，若代號「Anaconda」的新機將取代現有Xbox One X，那麼沿用現有機種採取售價499美元應該不會太奇怪，但假設定位在Xbox One S升級版本、代號「Lockhart」的新機價格僅有249美元，顯然有點違合感。

畢竟微軟在先前傳聞中，不但傳出產品代號為「Scarlett」，其實還傳出將會推出一款無光碟、主要透過數位下載與串流遊玩使用為重的新款Xbox One主機，並且將搭配微軟Project xCloud計畫項目運作，因此代號「Lockhart」的新機價位應該還要再高一些。

除了預計推出新款Xbox One，微軟也可能配合Xbox One本身採Windows 10架構、相容DirectX 12特性，藉由搭載AMD顯示卡設計讓遊戲內容可以對應即時光影追跡顯示效果，雖然無法像NVIDIA藉由RT Cores運算加速，但至少能有更明顯擬真效果呈現。同時，相關說法也透露未來Xbox One將可能支援執行Steam服務平台遊戲作品。

目前微軟預期將在2020年推出新款Xbox One主機，或許今年將會有更具體消息透露，而Sony方面也預期更新旗下PlayStation 4主機，但不確定是否一次推出兩種不同版本機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》