訪談／末日生存遊戲《往日不再》 考慮加入難易調整等更多吸引遊玩元素

去年在東京電玩展開放玩家挑戰關卡，讓更多玩家感受大群變異者蜂擁而上的侵襲感之後，隸屬Naughty Dog旗下製作團隊Bend Studio此次也透過末日生存遊戲《往日不再 (Days Gone)》，讓台北國際電玩展玩家感受遊戲中力求生存的緊張氣氛。

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而在會後接受訪談時，Bend Studio資深製作人Darren Yager與社群經理David Lee表示，《往日不再》是以Bend Studio總部所在地－美國俄勒岡州涵蓋山區、森林的特殊地形為設計，讓玩家可在開放世界中自由探索，雖然有固定劇情走向，但玩家隨時可以挑戰支線劇情任務。若以整體遊玩時間計算的話，玩家約可在30多小時完成主線劇情，但若加上完成支線任務等內容的話，至少將會花費超過100小時的遊玩時間。

同時，為了增加玩家再次遊玩誘因，目前製作團隊還在構思是否加入更多元素吸引玩家二次遊玩，目前比較可行的項目是讓遊戲全破後增加挑戰難度，但未來是否考慮加入諸如生存者遊玩模式 (Surviver Mode)，則還要看目前工作完成度。

以美國俄勒岡州為場景設計，詮釋包含山坡、森林的特殊地形 分享 facebook

將會加入簡易遊玩模式，可能考慮加入更多吸引遊玩元素

可以確認的是，目前並不會像Naughty Dog旗下遊戲作品會加入多人線上遊玩模式，另外也會依照玩家需求加入難度相對簡易的遊玩模式，讓更多玩家可以更容易體驗《往日不再》闡述劇情，但實際難度基本上還是會參考多數前期玩家遊玩體驗反饋經驗做調整，因此也不見得會變得十分容易，僅能說是「相對簡單」。

至於經歷去年東京電玩展展出，以及後續確認延後上市時間，製作團隊確實也針對遊戲難度平衡與細節做了不少調整，例如參考玩家意見降低畫面中出現提示的次數比例，同時也移除呈現主角迪肯生命狀態的心跳圖等設計，讓玩家可以更專注在變異者關卡攻略。

Bend Studio資深製作人Darren Yager (右)與社群經理David Lee (左) 分享 facebook

再次強調開放世界的高度彈性玩法

由於《往日不再》強調開放世界裡的末日生存體驗，加上遊戲中的變異者相較其他同樣題材有更快移動速度，同時也會以群體形式包圍玩家，雖然本身攻擊力、智商並不算高，但若是以群體蜂擁而上的情況攻擊，很快就會「吞噬」玩家，因此在遊戲中透過正面硬幹攻略幾乎很難成功清除關卡，必須透過潛行、誘導等方式避開危險，或是透過設置陷阱、引爆等方式放倒敵人，同時也必須留意未解決的變異者是否呼叫其他變異者，造成玩家陷入危機的情況。

根據Darren Yager說明，玩家在《往日不再》中可以透過不同攻略方式清除關卡，同時遊戲中也會出現許多可製作物件，藉此成為玩家放倒變異者的武器，甚至也能透過引誘方式讓變異者、其他人類或動物自相殘殺等方式清除關卡，因此強調遊戲中高度自由性的遊玩模式。

另外，從摩托車等物件均有耐用度設定，甚至摩托車也必須配合汽油運作，因此在遊戲中將會深刻體驗資源必須謹慎使用的感受，同時也必須考量如何善用手邊資源。

而在遊戲中扮演重要元素的摩托車，在先前說明中也證實除了用於移動，也能用來衝撞變異者，或是快速脫離變異者的攻擊，但隨著使用時間也會產生損壞情況，因此遊戲中有不少情況還是會以步行為主，僅在特定時候會透過摩托車移動，或是承載更多裝備資源。

玩家甚至可以在遊戲中改造自己的摩托車，或是搶奪他人摩托車使用，但改造部分則僅限迪肯自己持有的摩托車。

在遊戲中扮演重要元素的摩托車 分享 facebook

主線劇情不變，玩家可以透過支線任務感受更多遊玩樂趣

根據David Lee的說法，遊戲中的信任值基本上可以讓玩家獲得更多經驗值，藉此開啟更多隱藏事件，或是獲取不同物件，同時在遊戲中也可以讓玩家選擇是否接下委託任務，或是選擇是否拯救被變異者攻擊的人類，但基本上不會影響故事主軸發展，而結局也不會有不同變化。

而在遊戲中出現的變異者類型還有很多，甚至除了變異者、動物之外，還有更多跟迪肯一樣的人類生存，但也未了生存不擇手段搶奪他人資源，這些敵方角色會有不同攻擊模式，例如變異者並不會進入營地內攻擊玩家，但其他人類卻可能為了搶奪資源侵入營地攻擊玩家，而變異者更可能因為地形、天候差異改變攻擊強度，使得玩家在不同情況的攻略方式都會略有差異。

遊戲中經常蜂擁而上的變異者，有更多類型將會在遊戲中登場 分享 facebook

遊戲確定今年4月26日上市

目前《往日不再》確定將在今年4月26日推出，而台灣索尼互動娛樂也確定推出中英文合版，並且將推出普通版、珍藏版，以及豪華下載版等版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》