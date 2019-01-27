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訪談／《惡靈古堡2：重製版》製作人透露確實有機會推出下一款重製作品

2019-01-27 19:58楊又肇

針對不久前才剛上市的《惡靈古堡2：重製版 (Bioharzard RE:2)》，遊戲製作人平林良章除了在此次台北國際電玩展介紹遊戲中的「第四倖存者 (The 4th Survivors)」遊玩難度，更透露預計今年冬季釋出的下載內容「亡魂倖存者 (The Ghost Survivors)」，以及未來推出《惡靈古堡3：重製版》的可能性。

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《惡靈古堡2：重製版》推出可能性不低

針對過去在1998年推出《惡靈古堡2》之後，在1999年才接續推出故事時間軸有重疊，幾乎可視為補正《惡靈古堡2》部分劇情故事的《惡靈古堡3》，製作人平林良章證實在經歷10幾年後重新推出的《惡靈古堡2：重製版》中，確實有部分保留《惡靈古堡3》故事劇情元素，雖然無法直接說明未來是否肯定會推出《惡靈古堡3：重製版》，但建立在《惡靈古堡2：重製版》的推出是呼應玩家熱情期待，因此未來繼續推出下一款重製作品的可能性並不低。

而對於過去曾經購買《惡靈古堡2》的玩家，未來是否有機會透過特定方式獲得重製版，平林良章則表示基於公司目前的考量，應該是不會有這一方面計畫，因此只能跟過往支持玩家說抱歉。

《惡靈古堡2：重製版》製作人平林良章
《惡靈古堡2：重製版》製作人平林良章
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維持舊作風格，不額外加入影響劇情要素

至於此次採用《惡靈古堡2》攝影鏡頭視角，而非採用系列作品後期採用視角設計，平林良章表示主要還是希望回歸舊作內容體驗，因此在遊戲主軸劇情也未作明顯修改，但針對殭屍等敵人攻擊模式做了調整，例如殭屍變得會開門，同時特定敵人也會主動追擊玩家飾演的Leon，讓玩家必須更謹慎決定攻略方式。

同時，平林良章也強調除了必要調整，此次作品並未加入過多非必要元素，避免刻意加入設計影響原本遊戲體驗。但諸如遊戲中讓Leon改以便服形式到拉昆市警局報到，以即將原作中Leon與女友分手時間拉長，最主要都是為了讓故事劇情變得更加合理。

接下來的下載內容是否影響劇情？

而針對預計在「第四倖存者」加入的「豆腐」角色，同樣也是僅能以刀子對抗殭屍等角色，但在此次重製版設定更加入刀子會有使用損傷、弱化情況，平林良章表示確實在使用「豆腐」時僅能以刀子挑戰，同時刀子也同樣會損傷問題，因此強調玩家必須在此遊玩模式決定是否主動攻擊，或是迴避攻擊。

就平林良章的看法認為，最好的挑戰方式還是以閃避殭屍為主，並且設法保留刀子耐用性，僅在必要時候使用。

另外，對於預計冬季釋出的下載內容「亡魂倖存者」，平林良章表示主要還是透過不同角色視角體驗遊戲中主線以外劇情，藉由軍火店商人Robert Kendo，拉昆市市長Michael Warren的女兒，以及保護傘保安組織未知成員視角，進一步了解Leon、Claire的主線劇情中額外發生故事，但並不會影響主線劇情。

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此次額外加入中文配音的看法？

對於此次遊戲中額外加入中文配音，平林良章則是說明目前CAPCOM旗下已經有越來越多遊戲進行中文化，顯示公司越來越重視中文化市場，因此開始嘗試加入中文配音，讓更多中文化玩家可以體驗，其實是公司全新嘗試。

而就自己的個人看法，則是認為不同國家語言自然會有發音方式上的差異，因此若是由日本團隊挑選中文配音人選，其實會有適合性的觀感問題，因此這次在《惡靈古堡2：重製版》的中文配音是由中國團隊、CAPCOM亞洲部門負責，讓配音更符合在地接受程度，因此預期能吸引更多中文玩家支持。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國家語言攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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