訪談／《隻狼：暗影雙死》藉由回生系統合理提高遊玩難度

2019-01-27 15:03 聯合新聞網 楊又肇



預計在3月22日推出，由日本FromSoftware開發、動視 (Activision)發行，並且以日本和風呈現架空世界的《隻狼：暗影雙死 (Sekiro:Shadows Die Twice)》，在此次台北國際電玩展期間進一步介紹遊戲特性，同時也說明玩家在遊戲中將可進一步透過游泳、竊聽等方式完成任務，並且訴求以鉤繩在3D場景中自由移動，以及與刻板印象中忍者殺敵方式截然不同的遊玩體驗。

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在後續訪談中，FromSoftware社長宮崎英高強調《隻狼：暗影雙死》中所想像的忍者，實際上與許多人印象中隱匿身形、透過暗殺方式完成任務的忍者截然不同，雖然同樣可以藉由潛行、竊聽、伏擊等方式完成任務，但也能視情況藉由正面迎擊、衝撞、格擋等方式與敵人對戰，讓玩家可以透過不同方式遊玩，同時也能藉此營造不同遊玩風格。

而針對目前在遊戲內容說明中格外搶眼的忍義手，宮崎英高也說明雖然看起來忍義手會扮演十分重要的遊玩元素，但實際上主角「隻狼」右手所持妖刀「不死斬」也將成為遊玩過程中要武器，至於如何活用這兩款武器，其實是端看玩家如何遊玩，一如遊戲中可以透過正面迎戰或迂迴伏擊方式逐一放倒敵人。

至於遊戲中，主要將經驗值的設定改為技能成長，而技能成長細節雖然目前尚未對外公開，但預期將可讓玩家能有更自由選擇，藉此讓「隻狼」能有不同技能成長。另外在遊戲中出現的金錢，則可讓玩家購買輔助道具，藉此提高任務完成成功率。

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透過回生系統讓玩家體驗「死亡」，同時也讓挑戰難度合理提高

此次在遊戲中採用副標為「Shadows Die Twice」，原本是預告影片中使用標語，最後在動視要求下保留成為遊戲名稱副標，其中Shadows更與主角「隻狼」身分為忍者的設定呼應，「Die Twice」更反應主角從一開始從死亡狀態甦醒，同時在遊戲過程更可藉由回生系統復活。

宮崎英高對此進一步說明，由於忍者的身分通常是以死相搏，但這樣的情況發生在遊戲遊玩過程，難免會在遊玩過程發生失敗，進而重新挑戰時產生一些情緒上的「干擾」，因此製作團隊藉由回生系統讓玩家復活重新挑戰更加合理化，同時也能藉由回生系統讓玩家更進一步體驗「死亡」，甚至認為既然玩家可以再次復活，那麼讓遊戲難度提昇也很合理。

不過，製作團隊也希望避免玩家濫用回生系統，因此在回生系統加入次數上的限制，甚至在一定時間內不能再次復活，讓玩家在挑戰關卡時能更嚴謹構思突破方式。

希望帶來風格截然不同的「忍者」形象

相比過去推出的《血源詛咒》遊玩模式，《隻狼：暗影雙死》也充滿死鬥緊張氣氛，是否希望藉由融合日本元素的遊戲作品吸引更多玩家？

宮崎英高笑著說明過去FromSoftware其實也曾推出多款和風設計遊戲，此次在《隻狼：暗影雙死》中，主要希望透過全新設計一改過往在《血源詛咒》中呈現遊戲風格，因此採用和風元素設計是最能改便整個世界觀的方式，同時先前也希望在《血源詛咒》風格遊玩模式中加入3D自由移動的設計，因此加入能以鉤繩自由攀爬移動的忍者元素。

但如同先前說明，宮崎英高表示在《隻狼：暗影雙死》中的主角「隻狼」雖然是忍者身分，但並非希望玩家以匿蹤、潛行，或是設置陷阱等方式擊倒敵人，而是可以選擇透過不同方式迎擊，甚至可以正面硬碰硬以衝撞、格擋等戰鬥方式殺敵，藉此詮釋遊戲中自由遊玩體驗。同時因為遊戲難度提昇，雖然增加可讓玩家復活的回生系統，但還是強調玩家必須在現有資源選擇有利戰術迎敵。

至於在此次作品內，同樣會有多重結局情況，製作團隊將會讓整體遊玩的故事張力表現更好，並且針對重複遊玩需求加入更難挑戰設定。

FromSoftware社長宮崎英高 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》