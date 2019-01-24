童子賢：政府太保守 扼殺遊戲產業商機

2019-01-24 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



台北國際電玩展登場(見圖)，主辦單位台北市電腦國公會理事長童子賢表示，遊戲產業無疑是幸福快樂的產業，也是商機無窮的產業。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台北國際電玩展登場

2019台北國際電玩展今（24）日正式登場，台北市電腦公會理事長童子賢指出，遊戲成為資通訊產業成長重要力量，2018年全球產值高達1,370億美元，比美國好萊塢票房高10倍。他也再次呼籲，政府應該鼓勵本土廠商，效法美國，修法讓產業環境更適合發展。

台北國際電玩展邁入第17屆，今年主題以「遊戲面貌由你創造 You Game It」，強調遊戲不只存在於電視、電腦、手機螢幕等虛擬世界，玩家將化身為遊戲角色，創造自己的未來。

台北國際電玩展登場，主辦單位台北市電腦國公會理事長童子賢（見圖）表示，遊戲產業無疑是幸福快樂的產業，也是商機無窮的產業。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

童子賢表示，遊戲從單機、電視遊樂器、掌機、手機到AR/MR，由於不斷追求更好的聲光效果、更吸引人的玩法，電腦遊戲已經成為推升軟硬體技術升級的主要動力，遊戲世界儼然成為未來經濟主要驅動的力量。

今年台北國際電玩展另一項亮點，各大知名品牌如華碩、微星、技嘉、曜越、HyperX（遠東金士頓）等，看好電競的發展，紛紛投入戰場，就像晶片大廠NVIDIA（輝達）首度參展，帶來剛剛在CES發表的GeForce RTX2060，將掀起電競筆電另一波的高潮，各式電競比賽遍地開花。

但隨著遊戲產業大者恆大，台灣廠商在這波全球競爭中，處於相對弱勢，導致近年整體產業發展不佳。讓童子賢再次呼籲，台灣政府應該多鼓勵本土遊戲開發商，主管機關作法太保守，會「扼殺商機」。

他舉例，有利遊戲業發展的第三方支付，因台灣高度金融監理，導致修法拖延多年，最後才過關。反觀美國早在網路業發展之前，就透過修法營造有利產業環境，才讓美國網路業者搶得先機。