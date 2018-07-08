引爆體感電競熱潮！ 體感電競爭霸賽開戰

2018-07-08 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



位在高雄軟體園區的體感科技大廠智崴集團今年首舉辦「2018體感電競爭霸賽」，徵召高雄、台中、台北三都電競好手，挑戰虛擬實境結合體感動作的對戰，總獎金超過百萬元！

「2018體感電競爭霸賽」以智崴集團研發全球首款多人體感電競遊戲「閃電對決」為賽事項目，內容以第一人稱射擊為主題，對戰玩家分別扮演精銳的變形機甲部隊，透過高超的操控技術與團隊策略，在以高雄亞洲新灣為故事場景當中進行對抗。

整套遊戲設備核心採用智崴全體感VR電競系統，搭配專利的六軸平台體感座椅，以及專為遊戲所設計的VR頭盔與飛行搖桿。隨著駕駛艙前後左右上下的移動，不僅讓玩家體驗震撼力十足的射擊力道，更能身歷其境感受你來我往的戰鬥刺激感，在場觀眾也能透過現場大螢幕轉播舞台激烈戰況，與玩家一起熱血沸騰！

智崴集團執行長歐陽志宏表示，電競賽事已跳脫以往的形象，逐步邁向國際認證的競技運動。這款遊戲結合了體感科技與VR虛擬實境的元素，更挑戰玩家的反應能力與團隊合作，玩家不再是用旁觀者的角度去打遊戲，而是用第一人稱的感受去體驗遊戲故事。