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遊戲市場百家爭鳴 文化包容性成利基

2018-07-03 09:32中央社 台北3日電

遊戲市場百家爭鳴，海外遊戲積極搶入，台灣遊戲商設法殺出血路。有獨立遊戲商認為，台灣遊戲發展優勢在於接納多元文化，從華人市場出發，還有機會透過對岸銷往世界。

圖／PIXABAY
圖／PIXABAY
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資訊工業策進會產業情報研究所預估，台灣遊戲市場產值在2019年將達新台幣530億2400萬元。另據NEWZOO統計，2017年全球遊戲產值達1160億美元，電腦公會則預估，到2020年，全球遊戲產值達到1435億美元。

打開暢銷遊戲排行榜，MIT品牌為數不多，獨立遊戲開發商SIGNO（信革數位）創辦人李思毅接受中央社記者訪問時指出，台灣玩家非常能接受國際文化，台灣遊戲市場競爭激烈，各國開發的暢銷遊戲都能在台灣市場獲得不錯成績。

國立交通大學數位文創學程負責人、旭傳媒科技股份有限公司U-ACG創辦人梁世佑認為，台灣民眾對多元文化的高接受度，讓遊戲商可透過台灣市場驗證遊戲能否成功，做為研發遊戲的練功場。

李思毅說，台灣文化多元、技術根基夠深、人力素質也不錯，是有潛力發展遊戲產業的國家，也是少數幾個擁有遊戲產業的國家之一。他認為，目前競爭態勢下，透過中國大陸將遊戲行銷至全球也許是個可考慮的方法。

台灣與中國大陸同屬華語文化圈，李思毅表示，對岸遊戲市場正在崛起、規模也夠大，相較美國、日本及韓國，台灣和中國大陸沒有語言隔閡，台灣也有能力可以輸出華語文化，做出中國大陸市場也許喜歡的遊戲。

不過，中國大陸的遊戲業蓬勃發展，尤是阿里巴巴、騰訊展現強大企圖心，在華文市場，既是台灣業者的強大對手，也有可能是進軍國際的合作隊友。

梁世佑認為，台灣能同時接納歐美、韓國、日本等各國遊戲，也可以融合各國文化，成為未來全球市場某種指標的風向球，廠商或許可將台灣市場作為暢銷遊戲的試金石。

他說，這也是為什麼許多外資公司會在台灣設立子公司及數據公司的原因，不論是在哪個平台發行遊戲，台灣獨立遊戲開發者在研發遊戲時也應考慮海外玩家遊戲體驗，目光必須放眼全球，才能讓台灣遊戲走向世界。

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