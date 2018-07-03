電競運動軟實力 4大問題要解決

2018-07-03 09:41 中央社 台北3日電



台灣電玩產業的優勢，業界人士和學者都指向硬體，然而硬體利潤低，欠缺的是軟實力，這要從賽事行銷、社會觀感、政府支持及賽事場地著手，打造玩家較勁的電競擂台。

圖／PIXABAY 分享 facebook

歷年台北國際電玩展期間，宏碁、華碩、技嘉、微星、BenQ等台灣廠商，常有硬體設備推出，從高階電競筆電、螢幕、滑鼠、顯示卡等，產品齊全，吸引國際買家下單採購；值得注意的是，展期間的大小電競比賽，愈辦愈熱鬧，宛如電競嘉年華。

旭傳媒科技股份有限公司U-ACG創辦人、交通大學數位動畫文創學程負責人梁世佑表示，其他國家是以遊戲與電競運動為核心發展電玩產業，台灣卻是以「硬體」為核心，與國外不一樣。

政治大學傳播學院副教授林日璇指出，硬體台灣本來就很強，不僅設備，網路也非常普及。台灣電子競技聯盟（TESL）營運總監林祐良也說，台灣的優勢就在硬體設備。

「台灣產業並沒有發展『軟體』，也就是適合電競運動的遊戲。」本身也是個資深玩家的梁世佑說：「最主要就是缺乏遊戲，因此在硬體這塊能做的利潤很低。」

電子競技運動正夯，除了有廠商冠名贊助的電競比賽，教育部體育署今年首度與TESL台灣電子競技聯盟合辦「英雄聯盟」校園聯賽。

2018年8月即將登場的亞運，破天荒將電競列為示範比賽項目，台灣選手參加「英雄聯盟」、「傳說對決」、「爐石戰記」、「星海爭霸II：虛空之遺」、「部落衝突：皇室戰爭」等項。

「電競運動可以帶動其他產業的發展」，林祐良說，2018電競世界錦標賽IESF（International e-SportsFederation）年底在高雄舉行，預期可以吸引上千名國際選手來台觀光，連帶地周邊商品商機看得見。

電競產業運動除了經營觀眾，以及選手養成、賽事轉播的專業領域，還涉及遊戲產品代理行銷，這是廠商很想要整合的部分，例如今年6月宏碁宣布與結盟遊戲代理商Garena成為「英雄聯盟」2018 LMS電競職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴。

林祐良表示，因此他們近年來跟各大學校合作，希望從產學訓練著手，培養電競選手、賽事轉播、比賽主播等以及電競產業所需要的其他人才。

鑑於一般台灣民對於分不清電玩娛樂與電競運動，認為是浪費時間不務正業，林日璇說，政府不妨訂個「電競日」為民眾釐清區隔；但是場地租借也是一個問題，若要舉辦一場大型電競賽事，目前不太容易找到合適場地。

電競賽事的比賽項目不一定要侷限於挑戰性高的遊戲，林日璇表示，可以從簡單或親民的遊戲開始，像是旅遊大亨、神魔之塔等，如果從輕鬆小品開始，也能讓民眾更理解電競比賽。

目前台灣許多產業的發展能量都在個人，梁世佑認為，遊戲產業也不例外，此時政府應該要積極扮演一定的角色。

去年立法院三讀「運動產業發展條例」部分條文，將電競納入運動產業，讓台灣的電競選手也可享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光獎章等資源。

電競是遊戲產業的一環，梁世佑指出，參考韓國的經驗，韓國發展電競產業時，是直接要求三星等大公司，必須拿出80億韓幣組一支電競戰隊，這樣有系統的培育電競選手，也才能培育出更好的選手，也讓電競從賽事到產業有更好的發展體系。