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玩遊戲？收集遊戲？Steam新功能查你砸了多少錢

2018-07-02 21:00免費資源網路社群

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我從 2008 年開始使用 Steam，第一套遊戲是 Team Fortress 2，不得不說 TF2 確實非常好玩，也陪伴我度過很長一段時間（更早之前會這麼入迷的遊戲是 Fallout），Steam 優點是可在平台直接購買數位版遊戲，下載安裝並自動更新，而當中的社群功能可和好友互通有無，還能使用雲端儲存來保存資料。不過我想最令玩家難以割捨的是 Steam 常在各種節日推出特價活動，有時候半價甚至三折就能購入自己喜愛的遊戲。

對玩家來說 Steam 真是讓人又愛又恨，有時一到特價期間，買一堆遊戲根本沒時間玩，就變成是在「收集遊戲」而不是真的玩遊戲。只買這個不買那個好像說不過去，下次特價不知道又要等多久，遊戲公司經常是一整個系列打包在一起特價販售，看起來便宜就容易讓人手滑，回過神才發現收藏庫又多出一堆遊戲。

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雖然都是小錢，累積起來也會相當可觀！除非看到下一期信用卡帳單，否則早在遊戲中忘記自己在特賣期間荷包乾掉，最近 Steam 推出新功能，可以讓使用者快速查詢你在平台裡總共花掉多少錢（AccountSpend），多少有讓玩家暫時清醒的效果，不過對某些玩家來說或許也是檢視自己成就的方法。

要看自己在 Steam 一共花費多少錢很簡單，只要存取一個支援頁面的網址即可，此外，還可從帳戶中檢視自己的購買記錄，看看你是以幾折優惠買到遊戲。

使用教學

STEP 1

直接開啟帳戶資料中「已使用的外部資金」頁面，如果你沒登入帳戶，必須先登入 Steam 才能繼續接下來的操作。

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STEP 2

在「TotalSpend」欄位後面的美元金額就是你在 Steam 上用掉的資金，也就是你的總消費金額，另外還有一個「OldSpend」是 2015 前的消費金額（也就是 Steam 更新後端系統之前），最後一個則是中國 Steam 用戶才會有的在 Perfect World 上支出的消費金額。

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STEP 3

除了看總金額外，Steam 還提供完整的「購買紀錄」，可查看使用者每一次消費時間、金額和遊戲，以及在該次消費中獲得多少折扣。如果你因為購買錯誤、或是遊戲無法使用等因素想要退款，也是一樣在這裡操作，詳細教學可參考「Steam 退費申請教學，對遊戲不滿意、電腦硬體跑不動…14 天內皆能全額退款！」一文。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

網路遊戲

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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