「遊戲成癮」列疾病？E3曾批：魯莽地矮化問題

針對「遊戲成癮」現象，世界衛生組織 (WHO)稍早宣布在第十一版《國際疾病與相關健康問題統計分類》修正案中，將「遊戲成癮」列為正式醫療參考標準。

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世界衛生組織在去年12月就將「遊戲成癮」列為新版草擬條目，在此次列為正式醫療參考標準後，將可讓包含電玩遊戲、一般遊戲在內成癮情況視為行為失序現象，並且與賭博、囤積等生活異常行為同樣視為成癮情況。

而根據相關描述，遊戲成癮症狀包含持續或反復進行遊戲行為，同時無法掌控個人如何該進行遊戲，或是適時停下遊戲行為，甚至將遊戲重要性看得比日常生活還重。不過，並非所有沉迷遊戲情況都會被診斷為「遊戲成癮」，大致還是要符合成癮情況嚴重影響家庭、個人社交行為、學業或工作，同時至少維持12個月均有此現象，才會被列入評估是否為「遊戲成癮」。

雖然世界衛生組織正式將「遊戲成癮」列為醫療參考標準，但至少還要等董事會決議，並且等到明年世界衛生大會進行表決，最快要等到2020年才會正式讓此項醫療參考標準成為醫療機構對病患評估項目之一，因此在此之前若有類似遊戲成癮情況的話，暫時還不會被醫生診斷評估可能有「遊戲成癮」情況。

不過，E3電玩展主辦單位ESA (美國娛樂軟體協會，Entertainment Software Association)則是在去年提出批評，認為世界衛生組織將「遊戲成癮」列入醫療參考項目，基本上是魯莽地將真正的問題矮化，同時也形同將成癮問題指向遊戲，將使遊戲形象明顯受到影響，而後續不少社會科學家、精神研究學者也認為遊戲並非唯一構成成癮現象的問題所在。

但若要認真看待此類問題的話，或許更應該將「手機成癮」等情況列為評估，但或許背後將會牽涉更多市場利益問題。目前包含蘋果、Google都已經在新版作業系統內加入防止成癮的功能介面，雖然無法全面地確保使用者不會有成癮情況發生，但至少能以被動方式減少使用手機時間。