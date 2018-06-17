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宏達電打造第二曲線 VR跨界多領域點火

2018-06-17 22:44中央社 台北17日電

宏達電推出首款扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。並邀請藝人李玉璽擔任宣傳大使，用V...
宏達電推出首款扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。並邀請藝人李玉璽擔任宣傳大使，用Vive一體機Focus先行體驗。記者何佩儒／攝影
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智慧機市場已成紅海，宏達電採取精兵策略應戰，並積極以虛擬實境(VR)事業打造第二曲線，目前已在影視、遊戲、藝術、醫療、汽車、運動等領域開花結果。

宏達電延伸虛擬實境(VR)策略布局，被喻為手機業務以外的第二曲線，盼替營運注入新力道，同時積極串起VR生態鏈，攜手全球各領域龍頭廠商投入，目前橫跨影視、遊戲、藝術、醫療、汽車、運動等產業，商用合作案例也持續推陳出新。

舉例來說，先前最讓人津津樂道的就是宏達電Vive跨入電影界，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）以虛擬實境為主題拍攝的科幻片「一級玩家」，就是由宏達電Vive獨家擔綱VR合作夥伴。

在影視娛樂方面，宏達電HTC虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」，與新媒體藝術家黃心健、羅利．安德森(Laurie Anderson)攜手共創VR藝術創作後，今年更首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得日本IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」，目前鎖定電影、大型秀展、劇院等三大發展方向。

在醫療領域，宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ日前發表人工智慧平台 DeepQ AI platform，計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有國內醫院採用。

在汽車和運動方面，宏達電日前則在深圳VIVE新生態大會上宣布，將分別攜手美國職業棒球大聯盟（MLB）、一級方程式（F1）車隊麥拉倫戰略合作，打造跨入棒球與賽車領域的VR生態系。

同時，宏達電也持續投資具長期成長機會的擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、智慧聯網 (Smart IoT) 和區塊鏈 (Blockchain)等各項領域。

2018年初，宏達電董事長王雪紅為HTC定下新的願景：VIVE Reality，讓所有團隊和事業單位的前進方向一致，VIVE Reality 是指虛擬實境 (VR) 和擴增實境(AR)、人工智慧 (AI)、高速連線(5G)和其他新興科技的整合。（編輯：林興盟）

VR宏達電虛擬實境
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