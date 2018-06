Ubisoft稍早確認將推出《刺客教條》系列新作,同時確認新作正式名稱為《刺客教條 奧德賽 (Assassin's Creed Odyssey)》,預計在E3 2018期間展示更多遊戲細節與內容。

而從此次釋出的5秒快速預告影片,以及新作標題上出現的斯巴達士兵頭盔,預期此次作品將從古埃及時空背景移轉到古希臘時代,具體細節將會在美國西岸時間6月12日的E3 2018展前活動上揭曉。

相比去年推出的《刺客教條 起源》,此次推出的《刺客教條 奧德賽》預期也會採用開放架構世界設計,並且具體擴大探索地圖範圍,讓玩家能盡情遊走遊戲世界。

