親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
蘋果WWDC大會
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

北部萬安演習今13:30登場 這兩棟樓首度選為演習地點

Atari復刻款主機高人氣 上架6小時集資近200萬美元

2018-06-04 07:16楊又肇

日前確認在5月30日開放預購的復刻款主機Atari VCS，稍早正式透過Indiegogo網站上架集資後，在短短6小時內便累積超過5000人參與集資，目前集資金額已經累積將近200萬美元。同時，Atari除先前公布將以早鳥價格199美元開放預購，目前也公布各個選購配件具體售價，以及實際操作介面。

分享

在先前公布消息中，Atari已經確認Atari VCS與AMD攜手合作，藉由VCS客製化處理器與Radeon顯示卡效能對應4K解析度畫質輸出，並且支援HDR與每秒60畫格顯示效果，同時主機分別支援可擴充儲存容量、雙貧Wi-Fi與Bluetooth 5.0連接功能，分別透過USB 3.0連接埠使用經典搖桿配件，或是新款控制手把，作業系統則採用開放架構的Linux為基礎。

Atari VCS將區分為採用木質經典外觀設計的限時推出款Collector’s Edition，以及僅採用黑色塑膠外觀設計的Onyx Edition，此次在Indiegogo網站開放集資之餘，更確認經典搖桿或新款控制手把售價，以及搭配主機預購價格。

另外，Atari也公布Atari VCS主機以Linux為基礎的作業系統介面，將透過類似Android TV的介面設計，讓使用者能更輕易地找到遊戲內容。而在稍早公布消息中，Atari針對首波預購者，將提供包含《爆破彗星 (Asteroids)》、《蜈蚣 (Centipede)》、《Breakout》、《飛彈指揮官 (Missile Command)》、《重力戰機 (Gravitar)》與《亞爾的復仇 (Yars’ Revenge)》在內100多款Atari早期經典遊戲。

至於Atari VCS實際推出時間，Atari預期最快將在2019年春季才會正式供貨。

分享

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Ubisoft揭曉《刺客教條 奧德賽》 將於E3 2018公布具體細節

2018-06-04 07:14

許瑋甯親站台 手遊《軒轅傳奇》今上市

2018-06-01 17:43

手遊公司萌妹社長曝光 網友暴動：不要阻止我課金

2018-05-31 09:35

滿分235！一張圖測你的旅日等級有多高

2018-05-30 13:46

Sony將推「Days of Play」年度特惠活動 限量款PS4 Slim主機登場

2018-05-30 13:38

就決定是你了！ 「精靈寶可夢3」登上Switch 主機

2018-05-30 09:45

Steam Link App因違反規範遭蘋果下架 可能將有機會獲得改善

2018-05-29 15:00

PlayStation也要推復刻款？Sony：曾進行討論

2018-05-29 14:35

VR成人片大爆發 為何看的人卻少？從科技面看三大困境

2018-05-29 14:00

昱泉自製新作《Project Aurora》 預計下半年推出

2018-05-28 15:34

專為遊戲打造 Ubisoft數位助理服務正式上線

2018-05-28 15:03

「違反業務衝突」 蘋果將Steam Link App下架

2018-05-28 15:01

昱泉新手遊 年底上市

2018-05-28 00:04

免費電玩《要塞英雄》如何年賺35億美金

2018-05-27 22:37

Sony再與Scuf打造可高度客製化操作指令、外觀的PS4進階手把控制器

2018-05-27 18:04

任天堂新專利顯示復刻款迷你Nintendo 64即將來到？

2018-05-27 12:12

IBM論壇 產官學共探AI生態圈

2018-05-25 14:02

台北國際電腦展6月5日登場 電競成主場

2018-05-25 14:02

光華八德商圈周末封街 電競派對首度搬上街頭

2018-05-24 16:13

第二台少5000日圓！任天堂於日本推Nintendo Switch加購方案

2018-05-24 09:21

Sony澄清「PlayStation 5」還不會太快進入市場

2018-05-24 09:19

高通VR 、AR頭戴式裝置專用晶片 最快下周亮相

2018-05-24 07:29

Sony：下代PS遊戲機 還要再等三年

2018-05-23 22:44

當心「虛擬女友」對你仙人跳 間碟軟體藏身成人遊戲

2018-05-23 10:20

以台灣為原型！《荒漠樂園DESERTOPIA》養成娛樂背後的深刻內涵

2018-05-22 14:16

傳說對決26日春季冠軍賽 上演同門爭霸

2018-05-21 16:46

是學校還是網咖？ 全台最大電競教室在這裡！

2018-05-20 17:59

宏碁攜手健行科大 增設英雄聯盟比賽基地

2018-05-19 08:30

手遊FGO繁中版滿周歲 台北101七彩燈光秀慶生

2018-05-19 00:36

打電玩也能打成高手 他們是怎麼辦到的？

2018-05-18 19:32

宏碁助力健行科大 打造全台最大電競人才培育基地

2018-05-18 18:46

強調遊戲遊玩平等 微軟針對殘疾玩家打造特殊可擴充的Xbox控制器

2018-05-18 12:01

任天堂攜手「週刊少年JUMP」 打造創刊50週年紀念款迷你紅白機

2018-05-15 09:35

SNK 40週年紀念機種定名 NEO GEO mini將收錄40款經典遊戲

2018-05-11 10:42

任天堂Switch專屬線上付費網路服務確定9月運作 加入遊戲記錄保存備份功能

2018-05-10 08:59

任天堂宣佈Switch Online會員付費服務內容 經典紅白機遊戲也要上線啦

2018-05-09 14:11

智冠旗下智凡迪獲授權 台港首發《絕地求生》專屬卡

2018-05-09 09:40

影／吃雞遊戲正夯！ 玩家砸錢買裝備創造龐大商機

2018-05-07 17:30

SNK40週年紀念機種細節曝光 將呈現迷你款經典街機造型

2018-05-06 13:00
看更多

熱門文章

中華電信：469方案限速21Mbps與499不同

2018-06-03 11:20

付費PowerPoint簡報設計團隊 開放免費範本下載

2018-06-03 16:00

讓手機相機更聰明 Google Lens開始陸續釋出更新

2018-06-04 07:17

新款ZenBook輕薄筆電可能加入「第二觸控螢幕」ScreenPad

2018-06-04 07:24

Atari復刻款主機高人氣 上架6小時集資近200萬美元

2018-06-04 07:16

阿里巴巴以新科技加速物流效率 打造語音助理協助快遞人員聯繫收件者

2018-06-04 07:24

Ubisoft揭曉《刺客教條 奧德賽》 將於E3 2018公布具體細節

2018-06-04 07:14

新款Apple Watch也準備導入全尺寸螢幕？ 顯示面積傳提昇15%

2018-06-04 07:33

蘋果計畫提昇ARKit應用效果 新版本將加入多人共用AR內容功能

2018-06-04 07:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top