Atari復刻款主機高人氣 上架6小時集資近200萬美元

日前確認在5月30日開放預購的復刻款主機Atari VCS，稍早正式透過Indiegogo網站上架集資後，在短短6小時內便累積超過5000人參與集資，目前集資金額已經累積將近200萬美元。同時，Atari除先前公布將以早鳥價格199美元開放預購，目前也公布各個選購配件具體售價，以及實際操作介面。

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在先前公布消息中，Atari已經確認Atari VCS與AMD攜手合作，藉由VCS客製化處理器與Radeon顯示卡效能對應4K解析度畫質輸出，並且支援HDR與每秒60畫格顯示效果，同時主機分別支援可擴充儲存容量、雙貧Wi-Fi與Bluetooth 5.0連接功能，分別透過USB 3.0連接埠使用經典搖桿配件，或是新款控制手把，作業系統則採用開放架構的Linux為基礎。

Atari VCS將區分為採用木質經典外觀設計的限時推出款Collector’s Edition，以及僅採用黑色塑膠外觀設計的Onyx Edition，此次在Indiegogo網站開放集資之餘，更確認經典搖桿或新款控制手把售價，以及搭配主機預購價格。

另外，Atari也公布Atari VCS主機以Linux為基礎的作業系統介面，將透過類似Android TV的介面設計，讓使用者能更輕易地找到遊戲內容。而在稍早公布消息中，Atari針對首波預購者，將提供包含《爆破彗星 (Asteroids)》、《蜈蚣 (Centipede)》、《Breakout》、《飛彈指揮官 (Missile Command)》、《重力戰機 (Gravitar)》與《亞爾的復仇 (Yars’ Revenge)》在內100多款Atari早期經典遊戲。

至於Atari VCS實際推出時間，Atari預期最快將在2019年春季才會正式供貨。