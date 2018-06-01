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許瑋甯親站台 手遊《軒轅傳奇》今上市

2018-06-01 17:43經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

由綠洲遊戲（Oasis Games）授權，品玩邦藝術股份有限公司代理發行的 MMORPG 類型手機遊戲《軒轅傳奇》今(1)日舉辦上市記者會，現場請來遊戲代言人許瑋甯以仙女之姿站台。遊戲目前已推出Android版本，iOS版本預計近期上市，邀請玩家加入戰場。

《軒轅傳奇》是一款以山海經為藍圖製作的遊戲，為更貼合遊戲所展現的內涵，本次記者會上的布置，也採用了遠古玄幻風格，並且安排神遊雕像表演者迎賓試玩，此外還有代言人許瑋甯和玄鳥、玄龜的等山海經神獸的大幅拍照牆，展現聖靈風采。

遊戲授權商綠洲遊戲的行銷總監周佑達表示，綠洲遊戲從2011年成立以來，從當年以土耳其、巴西、波蘭…等國家市場為主要遊戲發行地區到現在遍佈全球，至今累積了超過一億的遊戲用戶，在這當中，一直持續關注港台遊戲市場的發展，也一直想把最好的產品帶給港台的玩家，這次很高興能攜手『騰訊＿北極光工作室』將『軒轅傳奇』這一款充滿東方神話題材的大作帶進台灣，跟『品玩邦』一起推廣這款武俠大作。」

綠洲遊戲運營副總雷萬前指出，《軒轅傳奇》是一個架構龐大、玩法多樣，擁有豐富山海經主線劇情的手機遊戲，其特色在於還原山海經大世界。山海經所記載的各種上古神獸、耳熟能詳的傳說故事，都成為玩家討伐的世界 BOSS 和組隊副本，通過這些設定，玩家可以近距離的接觸和體驗這些上古傳說。該遊戲在雙平台上線後，也將展開一系列的上線和儲值活動，豐富的活動獎勵，邀請玩家千萬不能錯過。

演員許瑋甯為手遊站台。 陳昱翔/攝影
演員許瑋甯為手遊站台。 陳昱翔/攝影
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手機遊戲許瑋甯騰訊
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