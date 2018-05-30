滿分235！一張圖測你的旅日等級有多高

2018-05-30 13:46 聯合新聞網 綜合報導



台灣人愛旅遊，自廉價航空落腳台灣後，更是紛紛往國外飛，其中以日本最受國人歡迎，一年飛10次也不嫌少。但你知道，與其靠照片展示自己足跡踩遍日本，現在還有更直接的炫耀法嗎？最近在網友間瘋問：「你的等級有多高」，起源就是一款APP「制縣傳說」，一張圖就能看你去過日本哪些地方。

網友瘋傳「制縣傳說」等級圖。 圖擷自「制縣傳說」網頁版 分享 facebook

「制縣傳說」是一款2016年在日本推出的手機應用程式，由於可以把走過的道都府縣換成分數，評估自己的「制霸等級」，因此當時在日本旅遊圈內火紅了一陣子，並興起達成「全縣制霸」的熱潮。

由於該程式僅有android版本，有網友在無奈之下，自己做一個「網頁版」自娛，並配上中文翻譯，讓不懂日文的哈日族也可以玩，更能加上自己的簽名並分享到Facebook上。由於玩法簡單還能分享給同好，近日又在臉書日本旅遊社團中竄紅，到處可見網友曬出自己的等級，並發起「填空」活動，計畫下回要去的日本城市。

以下分享「制縣傳說」的玩法，快來看看自己的「遊日等級」吧！