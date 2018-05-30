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滿分235！一張圖測你的旅日等級有多高

2018-05-30 13:46聯合新聞網 綜合報導

台灣人愛旅遊，自廉價航空落腳台灣後，更是紛紛往國外飛，其中以日本最受國人歡迎，一年飛10次也不嫌少。但你知道，與其靠照片展示自己足跡踩遍日本，現在還有更直接的炫耀法嗎？最近在網友間瘋問：「你的等級有多高」，起源就是一款APP「制縣傳說」，一張圖就能看你去過日本哪些地方。

網友瘋傳「制縣傳說」等級圖。 圖擷自「制縣傳說」網頁版
網友瘋傳「制縣傳說」等級圖。 圖擷自「制縣傳說」網頁版
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制縣傳說」是一款2016年在日本推出的手機應用程式，由於可以把走過的道都府縣換成分數，評估自己的「制霸等級」，因此當時在日本旅遊圈內火紅了一陣子，並興起達成「全縣制霸」的熱潮。

由於該程式僅有android版本，有網友在無奈之下，自己做一個「網頁版」自娛，並配上中文翻譯，讓不懂日文的哈日族也可以玩，更能加上自己的簽名並分享到Facebook上。由於玩法簡單還能分享給同好，近日又在臉書日本旅遊社團中竄紅，到處可見網友曬出自己的等級，並發起「填空」活動，計畫下回要去的日本城市。

以下分享「制縣傳說」的玩法，快來看看自己的「遊日等級」吧！

制縣傳說的評分有六個選項，只要在點選日本城市後，選取你曾在該城市進行的活動，就會自動進行評分。

評分標準：

居住：5分，曾經在當地長住一段時間。

宿泊：4分，曾經在當地住宿，指觀光一類的短暫住宿。

訪問：3分，曾到當地觀光，但並未住在當地。

接地：2分，曾在當地休息、換車（轉乘），短時間停留。

通過：1分，曾經路過、經過，未做任何停留。

沒去過：0分。

點選曾在該城市進行的活動來評分。 圖擷自「制縣傳說」網頁版
點選曾在該城市進行的活動來評分。 圖擷自「制縣傳說」網頁版
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