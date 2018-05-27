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Sony再與Scuf打造可高度客製化操作指令、外觀的PS4進階手把控制器

2018-05-27 18:04楊又肇

繼先前與Nacon合作打造第二款進階手把控制器Revolution Pro Controller 2後，Sony稍早再宣布與Scuf合作打造名為Scuf Vantage的新款PlayStation 4手把控制器，同樣在背面加上4組可自定對應按鍵指令的扳機鈕，更在控制器左右兩側額外加上兩組一樣可自定按鍵的「SAX」按鈕配置設計，另外更額外推出無線藍牙版本，讓使用者無需侷限在有線操作模式。

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與Scuf合作打造的新款PlayStation 4手把控制器Scuf Vantage，同樣著重在可自定對應操作指令的客製化按鍵設計，讓使用者能自行選擇最佳化的按鍵配置模式，左右兩側搭載的「SAX」按鈕更可支援複數按鍵操作組合，可自定按鍵指令的按鈕總計增加至6組 (底下4組扳機鈕，以及左右兩側2組「SAX」按鈕)，而左側類比按鍵則與十字按鍵位置對調，握柄部分也做了防滑設計。

而控制器本身額外提供支援無線操作版本，因此除了能以有線形式使用外，更可藉由無線藍牙連接方式操作，讓使用者能無需侷限在有線使用情況，另外也能透過底部增加觸控板快速調整音量，或是啟用靜音功能。

至於機身包含控制器面板、類比搖桿、十字按鍵等配件均可拆卸交換，藉此讓使用者能有更高度的客製化設計。

建議售價部分，Scuf Vantage將以169.95美元提供預購，其中無線藍牙版本將以199.95美元價格銷售，目前僅在美國、加拿大地區銷售，原廠盒裝將額外提供一組攜行盒配件。

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PlayStation控制器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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