Sony澄清「PlayStation 5」還不會太快進入市場

公布2018財年至2020財年度的中期經營方針後，除了確認將持續以感光元件推動更多產品「感動」，Sony更計畫擴大遊戲內容所帶來市場營收效益。不過，針對市場傳聞Sony即將推出新款PlayStation 5遊戲主機消息，Sony主管稍早則是出面澄清，表示仍須額外3年時間作準備，意味新款PlayStation遊戲主機暫時還不會太快進入市場。

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根據去年剛升任的索尼互動娛樂 (SIE)社長小寺剛表示，公司仍須3年時間作好推出新機準備，意味新款主機問世仍須再等一些時間。而小寺剛的回應說法，似乎也說明近期傳出PlayStation 5即將揭曉的消息可能有誤。

不過，小寺剛也透露確實PlayStation 4進入市場已有一段時間，或許也準備讓此款遊戲主機慢慢走入生命週期替換階段，但距離新機推出，並且正式進入市場仍有一段時間的情況下，PlayStation 4依然會繼續擔任Sony目前重要市場戰略角色。

在先前消息裡，預期Sony將與AMD繼續合作客製化處理器，其中可能採用新一代八核設計的Zen架構，以及尚未對外發表的Navi顯示架構設計，並且配置GDDR6顯示記憶體，同時將採用7nm製程量產，最快可能選在2019年內揭曉。

而就目前Sony統計數據，PlayStation 4系列機種已經累積銷售超過7900萬台，從2013年上市以來始終維持市場熱銷情況，並且讓PlayStation部門成為目前Sony重要市場獲利來源，因此在新市場發展策略裡，PlayStation也將扮演重要發展項目，同時將持續推動PlayStation Vue、PlayStation Now與PlayStation Music等業務成長。

未來Sony將更積極凝聚遊戲玩家人口，目前PlayStation Plus付費會員人數已經累積超過3400萬人，同樣也為PlayStation帶來豐厚的營收。